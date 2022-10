La Tarte Tatin è un dolce famosissimo di origini francesi, che conquista ogni giorno i palati di tutti i commensali nei ristoranti. I più intraprendenti la realizzano anche a casa, data la sua semplicità. Ma quello che molti non sanno è che è possibile preparare anche una deliziosa versione salata, con l’aggiunta degli ingredienti che più ci piacciono. E no, oggi non stiamo parlando della variante con le zucchine, ma di una ricetta ancora più golosa!

L’origine

Partiamo raccontando la storia di questo dolce, nato da un errore. Siamo nell’Ottocento e le sorelle Tatin, che gestivano un ristorante a Lamotte-Beuvron in Francia erano intente a preparare una torta di mele. Ma prese dalla fretta, dimenticarono di mettere la pasta brisé sulla teglia imburrata e zuccherata e misero direttamente le mele. Queste caramellarono e per recuperare la torta, le sorelle aggiunsero la pasta brisé sopra le mele. Nacque così la ricetta originale della Tarte Tatin,una torta di mele al contrario, che fece impazzire tutti i clienti. Il nome di questo dolce lo dobbiamo a queste due sorelle sbadate, ma con grande inventiva. Da quel momento, la ricetta nata da un errore, diede origine a tantissime varianti. Tra cui le mille versioni salate. Oggi ne illustreremo una a base di pomodorini, che è la fine del mondo!

Proviamo la ricetta della Tarte Tatin salata senza zucchine

Per questa variante salata della Tarte Tatin potremo usare una padella antiaderente che va anche in forno, oppure una teglia rotonda. Dovremo andare ad occhio con tutti gli ingredienti, a seconda del diametro della nostra padella e della dimensione dei pomodorini. Procuriamoci:

pomodorini;

scalogno;

sale;

zucchero;

basilico;

aceto balsamico;

olio;

un rotolo di pasta sfoglia rotondo.

Aggiungiamo dell’olio alla nostra padella (se usiamo la teglia, dovremo assicurarci di foderarla con carta forno). Disponiamo i nostri pomodorini tagliati a metà, con la parte tagliata rivolta verso il basso, e lo scalogno tagliato a rondelle (la padella dovrà essere riempita interamente). Aggiungiamo il sale, una spolverata di zucchero e una spruzzata di aceto balsamico e portiamo direttamente in forno. Cuociamo a 180 gradi in forno statico per 10 o 15 minuti (se in cottura notiamo che i pomodorini sono troppo secchi, possiamo aggiungere un filo d’acqua). Una volta sfornati, copriamoli con la pasta sfoglia e cuociamo a 200 gradi per altri 15 minuti o fino a doratura. Ora possiamo aggiungere qualche fogliolina di basilico per decorare e voilà. La nostra sfiziosissima Tarte Tatin è pronta da gustare. Se non abbiamo idee per il pranzo, proviamo la ricetta della Tarte Tatin salata: non ce ne pentiremo.

