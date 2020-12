Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La pasticceria francese ha molte preparazioni che sono nella storia della pasticceria. Sono ricette conosciute in tutto il mondo e ancora oggi le prepariamo, consapevoli della loro storia. La tarte tatin, una crostata di mele “sbagliata”, nasce per caso. Pare infatti che la cuoca che stava cucinando la crostata scordò la pasta brisè ed infornò solo le mele.

Quando si accorse dell’errore, decise di rimediare, coprendo le mele con la pasta briseè alla meglio.

Quello che venne fuori è una crostata particolare e fragrante, la tarte tatin.

Vediamo come preparare la tarte tatin.

Ingredienti

6 mele renette;

250 gr di farina 00;

1 tuorlo;

125 gr burro;

50 gr di acqua;

150 gr di zucchero;

60 gr burro;

Per prima cosa bisogna preparare la pasta briseè. In una ciotola quindi, versare la farina e il burro a tocchetti. Si dovrà ottenere un impasto che sbricioli per bene. In un’altra ciotola versare il tuorlo d’uovo con l’acqua e il sale. Versare i liquidi nella ciotola dove si trova la farina e impastare bene con le mani.

Su di un piano, impastare per circa tre volte, scompattarla e ricominciare a compattare. Far riposare almeno 30 minuti in frigo.

Sbucciare le mele con l’aiuto di un pelapatate e levare il torsolo dalle mele. Si dovranno ottenere delle fettine tutte uguali.

Fare quindi il caramello.

Prendere un pentolino, versarvi lo zucchero e un goccio d’acqua. Far caramellare lo zucchero sul fuoco senza mescolare, stando bene attenti a far roteare la pentola. Aspettare che lo zucchero si sciolga bene e diventi color nocciola. Quando sarà di quel colore, aggiungere il burro e farlo sciogliere nello zucchero.

Prendere uno stampo da crostata e imburrarlo. Aggiungere il caramello e sistemarvi le mele a raggiera.

Spolverizzare le mele con altro zucchero. Stendere la pasta con un mattarello e posizionarla sopra le mele.

Accendere il forno a 180° in modalità statica e infornare per circa 35-40 minuti.

La tarte tatin sarà pronta non appena la pasta briseè sarà dorata.

Servire con del gelato alla crema.