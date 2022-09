Gli amanti del gelato non hanno bisogno di aspettare la prossima estate per godersi un buon dessert fresco e nutriente. Anche per gli intolleranti al lattosio esistono tante ricette di gelati fatti in casa da consumare in serenità e senza timore di spiacevoli ripercussioni intestinali. Una di queste è una ricetta sfiziosa al gusto di mandorle, che farà felice tutta la famiglia.

Come fare un buon gelato

In Italia sono presenti un gran numero di gelaterie artigianali. Ma cosa distingue un buon gelato artigianale da uno confezionato, che possiamo trovare al supermercato? Tutto dipende dall’aria. Più aria incorpora il gelato e più la sua consistenza sarà simile a quella dei gelati industriali. Un buon gelato artigianale, infatti, ha poche bollicine d’aria al suo interno. Attenzione però, l’aria è importante in entrambi i casi. La mantecatura è fondamentale per poter ottenere la consistenza cremosa, tipica di questo dessert tutto italiano. La base può essere al latte o alla frutta e oggi siamo qui per dimostrare che anche la frutta secca può rivelarsi un’ottima base per un gelato fatto in casa senza lattosio.

Un delizioso gelato fatto in casa senza lattosio e senza zucchero

La ricetta di oggi è leggera e gustosa. Si può preparare anche il burro senza lattosio in casa, ma questa ricetta è molto più amica della linea e gli intolleranti potranno gustarsi in serenità il piacere di un buon gelato fatto in casa, senza conseguenze negative. Ci serviranno:

1 tazza di mandorle (o anacardi);

400 ml di crema di cocco;

mezza tazza di cioccolato fondente;

1 cucchiaio di olio di cocco;

miele o stevia q.b.

Per prima cosa, mettiamo in ammollo le nostre mandorle per una notte intera (possono essere sia pelate che non). Trascorso questo tempo, possiamo scolarle e metterle nel frullatore insieme alla crema di cocco (da non confondere con il latte di cocco, la cui consistenza acquosa renderebbe il gelato più “granitoso”). A nostro gusto possiamo aggiungere del dolcificante naturale o un paio di cucchiaini di miele. Il nostro composto è pronto e possiamo versarlo nei nostri stampini da gelato o nei pirottini. Una volta completamente congelati (ci vorranno circa 3 ore) potremo procedere con la copertura al cioccolato. Sciogliamo il cioccolato con l’olio di cocco a bagnomaria e ricopriamo i nostri gelatini senza lattosio e via, di nuovo in freezer. In questo modo otterremo un delizioso gelato fatto in casa senza lattosio, al profumo di mandorle e perfetto per tutta la famiglia!

