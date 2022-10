L’eleganza delle sedie in tessuto attira sempre più persone che le scelgono per la propria casa. Non solo per il tavolo da pranzo o il salotto, ma anche come sgabello per la penisola della cucina. La seduta imbottita è molto raffinata e si può abbinare anche all’arredamento interno con più facilità.

Il problema, però, nasce quando capita di macchiarle o quando ci si sta troppo seduti, soprattutto in estate. Le sedute imbottite assorbono tutti gli odori della cucina e anche quello di sudore, purtroppo. Visto che la maggior parte non prevede cuscini sfoderabili, è fondamentale conoscere come pulirle alla perfezione.

Come lavare cuscini e imbottitura staccabili

In alcuni casi è possibile estrarre almeno l’imbottitura interna, come succede anche con i cuscini del divano. Se vogliamo rinfrescare l’imbottitura, possiamo estrarla e lasciarla stesa all’aria aperta per una giornata. Se l’odore è solo lieve, si possono sfruttare dei prodotti spray per la sanificazione che si trovano in commercio. Oppure realizzare un profumatore fai da te con un po’ di acqua distillata e qualche goccia di olio essenziale. Se invece il cattivo odore è persistente, utilizziamo lo stesso metodo adottato per rimuovere le macchie gialle dalle federe. Mettiamo l’imbottitura in ammollo con del bicarbonato e poi procediamo al lavaggio in lavatrice.

Come pulire e smacchiare le sedie imbottite per dire addio al cattivo odore

Se l’imbottitura non si può staccare, ecco qualche trucco utile per rinfrescare ed eliminare eventuali macchie. Prima di tutto è importantissimo eliminare la polvere che si accumula sul tessuto con una spazzola a setole morbide. Poi, con un panno in microfibra inumidito, si passa su tutta la superficie e tra le fessure dell’imbottitura.

Se ci sono macchie, utilizziamo uno smacchiatore in schiuma per tessuti che poi va rimosso spazzolando la zona interessata. O in alternativa si può diluire del sapone di Marsiglia con dell’acqua e strofinare sulla macchia con un panno inumidito. Dopo aver lasciato agire una decina di minuti, si risciacqua con nuovo panno inumidito solo con acqua. Ma facciamo attenzione, non tutti i tessuti si possono trattare allo stesso modo. Ad esempio, quelli tipo scamosciati o di velluto sono più delicati, potrebbe servire un lavaggio a secco. Meglio provare in una piccola area nascosta, magari sotto la seduta, prima di utilizzare questo metodo.

Ora che sappiamo come pulire e smacchiare le sedie imbottite non dovremo più nascondere le sedie sotto le fodere coprisedia. La cosa fondamentale per eliminare le macchie e il cattivo odore è agire velocemente e pulire frequentemente. Pulire le sedie imbottite una volta a settimana oppure ogni due settimane previene l’accumulo di sporcizia e di odori. Proprio come dovremmo pulire frequentemente anche le ciabatte ora che si avvicina la stagione invernale.

