Alcuni studi mostrerebbero come particolari tipi di tumori siano legati anche al cibo. Particolari alimenti più di altri favorirebbe il cancro, in particolare a organi interni. Le ricerche in questo settore si moltiplicano a macchia d’olio grazie alle nuove scoperte tecnologiche. Un recente studio, per esempio, ha ulteriormente messo in evidenza come particolari tipi di cibo favorirebbero il tumore al colon.

Che cos’è il colon

Prima di andare a scoprire quali sono gli alimenti pericolosi per il colon, andiamo a scoprire cos’è questo organo. Il colon fa parte dell’intestino, in particolare dell’intestino crasso. Come quasi tutti sanno l’intestino è l’organo responsabile dell’assorbimento delle sostanze nutritive assunte dagli alimenti che vengono mangiati. Ma forse pochi sanno che il tubo digerente varia in lunghezza a seconda delle persone e può arrivare anche a 10 metri di ampiezza.

Gli studi medici ci dicono che i tumori del colon sono quasi tre volte superiori di quelli del retto. Il retto è la parte finale del tubo digerente che poi termina con l’ano. I tumori dell’intestino nell’uomo nascono soprattutto in queste due parti dell’apparato digerente. Alcuni studi avrebbero trovato un’alta corrispondenza tra l’assunzione di alcuni particolari tipi di cibo e la frequenza dei tumori al colon e al retto.

Questi cibi consumati in eccesso potrebbero favorire il tumore al colon

Secondo uno studio sviluppato dai ricercatori della Tufts University di Boston, i cibi processati potrebbero essere un fattore scatenante del tumore al colon retto. I cibi ultraprocessati sono alimenti che durante il loro ciclo produttivo subiscono un elaborato processo di trasformazione. In questa categoria di alimenti troviamo le carni lavorate, gli insaccati e la maggior parte dei cibi pronti a base di pasta e pizza. Le crocchette di pollo, i burger e le zuppe pronte appartengono a questa categoria di alimenti. Inoltre anche alcuni snack dolci e salati, barrette energetiche, bevande energetiche e alimenti sostitutivi del pasto, sono considerati cibi ultraprocessati.

Secondo questo studio, pubblicato sul British Medical Journal, gli uomini che seguono una dieta a base di questi cibi avrebbero più probabilità di ammalarsi.

In particolare chi seguisse una dieta a base di alimenti ultraprocessati avrebbe il 29% di probabilità in più di contrarre il tumore al colon. Questi cibi consumati in eccesso potrebbero, perciò, essere un fattore scatenante di questa malattia.

Quali sono i primi sintomi di un tumore al colon

Purtroppo è difficile individuare i sintomi di un tumore al colon, ma vi sono dei segnali che potrebbero mettere in allarme. Per esempio la presenza del sangue nelle feci potrebbe essere un segnale da non sottovalutare. Anche il sentire il bisogno di dovere andare in bagno, senza però averne la necessità, potrebbe essere un campanello d’allarme.

Anche il gonfiore dell’ano potrebbe essere il segnale di un tumore al colon retto. Chi ha un gonfiore anale che si protrae per diversi giorni, dovrebbe rivolgersi al medico. In realtà questo disturbo potrebbe rivelarsi solamente un problema di colon infiammato. Anche se questo problema è fastidioso, sarebbe comunque meno grave di un tumore.

