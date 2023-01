Prova questi consigli semplici per rimettersi in forma dopo i sontuosi pranzi natalizi

Quando passano Natale e Capodanno ecco che si cerca in qualche modo di alleggerire il nostro provato organismo. Vediamo come e suggeriamo anche qualche piatto della tradizione.

Se non sappiamo che pranzo fare per qualche ospite arrivato dopo le feste di Capodanno, allora ispiriamoci alla tradizione napoletana di Santo Stefano. Ci sono anche dei consigli che aiutano l’organismo a rimettersi in forma in modo semplice.

Riprendere dei piatti noti per gli ospiti

Per gli ospiti prepariamo un antipasto di salumi e formaggi scelti. A Napoli si prepara la minestra maritata. Si chiama così perché gli alimenti si fondono talmente bene insieme che sembrano come “sposati”. Si compone di cicoria, a cui si aggiungono anche scarole e verze. A questa base di verdure, tutte di stagione, si aggiungono i pezzi poveri della carne di maiale. La tradizione vuole accompagnarla con dei dadi di pane abbrustolito. Allora prova questi consigli semplici per rimettersi in forma che scopriremo a breve.

Un altro piatto che potremmo preparare con un certo successo sono i pomodori ripieni. È vero che i pomodori sono un frutto tipicamente estivo, tuttavia si trovano sempre tutto l’anno. Procediamo lavando prima bene i pomodori e asportiamo la polpa all’interno, così da creare una sorta di cavità. Poi aggiungiamo del sale fino sopra di essi e lasciamo a riposo per circa mezz’ora.

È il momento di tritare l’aglio con il prezzemolo e il basilico. Aggiungiamo due cucchiai di olio di oliva alla ricotta, insieme al trito appena fatto. Mettiamo anche del Parmigiano grattato e un pizzico d’origano. Poi infine il sale e il pepe.

Mettiamo tutto il composto nei pomodori, che sistemeremo in una pirofila, aggiungendo ancora dell’olio d’oliva. Mettiamo in pirofila un pochino di acqua e inforniamo per 20 minuti a 180 gradi.

Prova questi consigli semplici per rimettersi in forma dopo i pranzi delle feste

In genere, passato il Capodanno, non si ha più tanta voglia di dedicarsi a pranzi impegnativi, dopo aver mangiato tanti dolciumi, Vigilia a base di pesce e il Natale ricco di piatti di carne. Inoltre buone dosi di vino, spumanti e liquori.

In questo caso diamo ampio spazio alle verdure, un buon pranzo ma non impegnativo. Le cicorie ci aiutano a disintossicare l’organismo. Verdure di stagione sono anche i broccoli e le bietole. I primi contengono antiossidanti, quelli che servono a contrastare i radicali liberi. Durante i pranzi festivi ne abbiamo messi molti in circolazione. Non essendo amici della salute, sarebbe meglio ripiegare anche sui broccoli.

Le bietole sono anche ricche di sostanze antiossidanti, sono facili da digerire e aiutano il transito intestinale. Ciò permette di sentirsi più leggeri e trovare una certa regolarità.

La cosa migliore sarebbe preparare queste verdure in modo semplice e senza abbondare nei condimenti: bollite, con poco sale e un filo d’olio EVO. Cibi che possono dare riposo all’organismo provato dai succulenti piatti natalizi.