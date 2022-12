Cosa fare a Napoli il 25 dicembre, tra eventi, mostre, musei e altre attrazioni

Le tante cose da fare a Napoli il 25 dicembre, tra passeggiate, visite ai musei, alle rappresentazioni teatrali e tante altre attrazioni emozionanti.

Molti, a Natale, sono soliti visitare una città italiana. Tra le tante, belle da vivere in questo periodo dell’anno, c’è Napoli, che offre davvero tante cose da fare. Il tutto, tra concerti, mostre, tradizioni e altri eventi specifici. Napoli, in particolare, è una di quelle che mette a disposizione più opzioni delle altre, quindi c’è solo l’imbarazzo della scelta. Vediamo, nello specifico, quali sono gli eventi più importanti ed entusiasmanti per trascorrere il 25 dicembre 2022.

Prima di tutto, si può partire dall’idea più semplice ed economica, che è quella di fare una passeggiata. I luoghi migliori, al riguardo, sono San Gregorio Armeno, dove potremo ammirare i presepi napoletani, famosi in tutto il Mondo. Qui, troveremo, in formato pastori, le caricature dei personaggi più famosi esistenti. Si respira davvero un’atmosfera suggestiva, tra immagini della tradizione e dolci tipici che si possono comprare anche per strada. Altra meta da visitare è la metropolitana di Napoli, nota per essere una delle più belle al Mondo.

Quante cose divertenti si possono fare a Napoli per Natale

Napoli offrirà una marea di cose da fare e, di certo, in un solo giorno, non potremo esaurirle tutte. Si consideri che, già da qualche mese, la città sta ospitando un originale mostra virtuale di Van Gogh. Essa è stata considerata tra le 12 migliori esperienze immersive al Mondo e il biglietto costa solo 12 euro. Si verrà travolti da un’esperienza unica, non trattandosi della solita mostra ma di una avveniristica e virtuale trasposizione all’interno del quadro.

Tra le cose da fare a Napoli il 25 dicembre, vi è, inoltre, la visita alle Catacombe di San Gennaro e alla Galleria Borbonica. In entrambi i casi, si tratterà di un super-suggestivo viaggio alla scoperta della storia e della tradizione. In più, alla visita si può accompagnare, in completamento, anche quella ai famosi tesori di San Gennaro. Questi ultimi, sono detenuti presso la Cappella del Tesoro, attigua al Duomo di Napoli. Si tratta di una collezione che racchiude circa 700 anni di storia, espressione dell’arte e dell’architettura barocca, riconosciuta a livello mondiale.

Cosa fare a Napoli il 25 dicembre, tra eventi, mostre, musei e altre attrazione

Tra le altre cose da fare abbiamo: la visita al Cristo velato, al Museo Civico Filangieri. Poi, ancora abbiamo: i sotterranei della Basilica di San Lorenzo, il Museodivino, la Galleria d’Italia. Chi, invece, ha la passione per la risata e il relax, potrà trascorrere qualche ora spensierata guardando Alessandro Siani al teatro Diana. L’appuntamento, in questo caso, è fissato per i giorni 25 e 26 dicembre2022. Infine, per chi avesse voglia di visitare diversi musei, c’è la possibilità di acquistare una card, la Napoli Pass. Essa consente di presenziare a più attrazioni turistiche ad un prezzo agevolato.