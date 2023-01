Dove andare in Italia alla scoperta di borghi antichi e meravigliosi da visitare in un giorno

Oltre a mangiare e guardare film durante le feste natalizie si potrebbe anche andare alla scoperta di nuovi luoghi. Tra questi ne troviamo 3 particolarmente interessanti: Sabbioneta, Montemerano e Villalago. Ecco dove andare in Italia alla scoperta di borghi antichi.

Le feste da Natale all’Epifania, per chi ha la fortuna di essere in ferie, potrebbero rappresentare una buona occasione per concedersi una vacanza. Un viaggio o una gita fuoriporta potrebbero essere anche una bella idea regalo oltre ai classici oggetti. Chi non ha interesse a festeggiare tra pranzi e cene potrebbe proprio decidere di partire. Scoprire l’Italia e i suoi piccoli borghi ricchi di storia e bellezza potrebbe davvero rappresentare un’occasione da non perdere. Trai borghi che possiamo visitare proprio in questo periodo troviamo Sabbioneta, Montemerano e Villalago.

Dove andare in Italia alla scoperta di borghi antichi e ricchi di monumenti

La prima meta da non perdere di cui si tratterà è Sabbioneta in provincia di Mantova. Una città UNESCO che fu creata da Vespasiano Gonzaga nel ‘500. Una città a misura d’uomo realizzata dalla volontà di una sola persona. Ricca di storia e architettura che è possibile assaporare lentamente. Da visitare troviamo la Galleria degli Antenati a Palazzo Ducale, l’Oratorio di San Rocco ma anche Palazzo Forti e la Chiesa del Carmine. La piazza principale della città è Piazza Ducale caratterizzata da un portico ad arcate. Proprio sulla piazza si affacciano, poi, il Palazzetto del Cavalleggero e la chiesa dell’Assunta. Ancora, sempre nella zona della piazza troviamo il Palazzo Ducale e il Palazzo della Ragione. Perfetta per essere visitata insieme a Mantova.

Montemerano

La seconda città da visitare in questo periodo è Montemerano nel comune di Manciano, in provincia di Grosseto. Un borgo medievale in cui è ancora possibile respirare l’aria di un passato molto ricco. La zona centrale si cela dietro a spesse mura, tra le caratteristiche una via centrale da cui si diramano diversi vicoli. Piazze, piazzette, salite e giardini caratterizzano questo piccolo gioiello. Tre cerchia di mura medievali racchiudono diverse zone di questo borgo, dal Castello alla zona del Quattrocento. Tra le chiese da visitare troviamo quella di San Giorgio in cui sarà possibile ammirare una diversa stratificazione di affreschi risalenti a diverse epoche.

Villalago

Oltre a questi due borghi si potrebbe andare alla scoperta di Villalago in provincia dell’Aquila. Un borgo che si affaccia sulle Gole del Sagittario e che si arrampica verso l’alto tra scale, vie in salita e piazzette. Tra i monumenti da visitare la Chiesa parrocchiale in stile romanico a anche il Municipio risalente all’800 e la Torre Civica. Risalente al XVI secolo, poi, troviamo il palazzo della Cancelleria ma anche la Chiesa di San Michele Arcangelo e il Palazzo della famiglia Lupi. Il giorno di Santo Stefano, proprio a Villalago, si svolge il presepe subacqueo all’interno del lago di San Domenico.