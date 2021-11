Proteggiamo la testa dal freddo con questo caldo cappello trendy adatto per ogni viso, stile e acconciatura

Tra un mese esatto sarà Natale. A ricordarcelo non è soltanto il calendario ma anche il clima che si fa ogni giorno più rigido. Le temperature continuano ad abbassarsi e quando si esce di casa ci si deve coprire il più possibile per evitare sgradevoli malanni di stagione. La parte del corpo più esposta a freddo e vento è la testa. È bene quindi proteggerla per evitare colpi di freddo, raffreddature ed emicrania.

Molte donne hanno paura che i vestiti invernali, spesso ingombranti, risultino poco femminili. In realtà possiamo essere finalmente sexy e femminili ma senza morire di freddo grazie a questi 3 capi furbissimi a cui poche pensano. Ed inoltre, come già ci dicevano le nonne, per non morire di freddo basta indossare questo tessuto caldo morbido e avvolgente.

Per quanto invece riguarda il capo, la moda, come sempre, viene incontro alle esigenze del gentil sesso e alla sua paura di sminuire fascino e seduzione. Possiamo scegliere tra una gran varietà di copricapo, ma uno dei più in voga per la stagione autunno inverno 2021/2022 è un accessorio vintage che ricorda le romantiche atmosfere parigine.

Ci riferiamo al basco, un cappellino davvero molto grazioso. Un po’ vintage e sbarazzino, richiama alla mente sognanti scene bohémiennes.

Il basco è un cappello davvero molto versatile perché, in base a tessuto, fantasia e motivi decorativi, si abbina con facilità ad ogni tipo di outfit, dal più casual a quello elegante e formale, senza disdegnare un look più giovanile e moderno. Inoltre, è un copricapo democratico, perché sta bene praticamente a tutte. Lo può indossare con gradevoli risultati sia chi ha un viso allungato, chi ha una forma del volto più squadrata e anche chi è un pochino più paffutella.

E per quanto riguarda capelli e acconciature?

Nessun grosso problema neppure per taglio e tipo di capelli. Il basco dona in maniera incantevole sui capelli medi o lunghi, specialmente se lisci come spaghetti o caratterizzati da morbide onde romantiche. Tuttavia, il basco dona molto anche a chi sfoggia un taglio corto. Anzi, in quest’ultimo caso, regala un effetto giovanile e molto sbarazzino.

Qualche consiglio di stile

Tradizione vuole che il basco si indossi “alla francese”, ossia reclinato sul capo in obliquo. In questo modo, tra l’altro, non andrà a schiacciare né a scompigliare l’eventuale frangetta.

Come già accennato, il basco si presta per vari stili ed outfit. Il classico in panno di lana è perfetto abbinato a trench, cappotti di linea classica, giacche e blazer.

I modelli in pelle o ecopelle vanno assolutamente abbinati a giacche o soprabiti nello stesso materiale.

Per le più giovani, o chi non ha paura di osare, consigliamo di azzardare un allegro basco rosso. Abbinato a capi in denim, camicie bianche, gonnelline a pieghe al ginocchio o salopette, crea un grazioso effetto “scolaretta parigina”.

Un risultato più raffinato, invece, lo potremmo ottenere abbinando l’estroso basco rosso ad un semplicissimo ma intramontabile tubino nero. In questo caso, il nostro copricapo darà un tocco di colore e di personalità ad un outfit elegante, classico e raffinato.

Dopo aver visto così tanti pregi e possibilità di abbinamento, proteggiamo la testa dal freddo con questo caldo cappello trendy adatto per ogni viso, stile e acconciatura.