Ormai siamo in pieno autunno. Oltre che essere più corte, le giornate sono anche sempre più fredde. Più andremo avanti coi giorni e peggio dovrebbe essere. In genere, le donne sono molto freddolose. Tuttavia, è anche vero che la vanità è donna. Nessuna vuole quindi rinunciare a farsi trovare ben vestita e all’ultima moda. Soprattutto per un incontro romantico, ci si vuole vestire in maniera sexy o comunque femminile e sensuale. Di certo non si può uscire a cena con il proprio uomo con la felpa di pile! Ma non si può neppure congelare per il freddo… Per essere alla moda e femminili anche nelle stagioni più fredde, ci sono degli escamotage che ci vengono in aiuto.

Finalmente sexy e femminili ma senza morire di freddo grazie a questi 3 capi furbissimi a cui poche pensano

Intimo termico

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Leggero, sottile e soprattutto invisibile. L’intimo termico rappresenterebbe la base per restare al caldo anche nelle serata più fredde. Si acquista nei negozi di articoli sportivi e si può scegliere tra modelli a canotta, mezze maniche o addirittura manica lunga. Esistono anche diversi gradi di comfort. Tutto dipende dai programmi: c’è una bella differenza tra un aperitivo in centro a Milano o un weekend in Norvegia per dare la caccia all’Aurora Boreale!

Per godere appieno dell’efficacia di questo indumento, ricordare che questo dovrebbe essere il primo strato di vestiario. Sottile e traspirante, lo dovremmo pertanto indossare a diretto contatto con la pelle e non dovrebbe creare quel fastidioso “effetto serra”.

Calze termiche

Si dice che se i piedi non stanno al caldo, sentiremo freddo anche a tutte le altri parti del corpo. Per tenere le nostre estremità al caldo, non c’è bisogno di indossare i calzettoni della nonna, decisamente scomodi e ingombranti quando si è fuori, ma soprattutto molto poco sexy…

Esattamente come abbiamo visto per la maglieria intima, esistono anche le calze termiche. Potrebbero andar benissimo anche i classici collant di lycra. In commercio si trovano, tra l’altro, modelli ricamati e con motivi decorativi davvero molto fashion.

Perfetti, infine, anche i leggings invernali. Rimangono aderenti e sottolineano le curve ma hanno un interno morbido e caldo.

E così, finalmente sexy e femminili ma senza morire di freddo grazie a questi 3 capi furbissimi a cui poche pensano.

Un consiglio per le calzature

Sempre per il fatto che i piedi dovrebbero stare al caldo, concludiamo con un suggerimento sulle scarpe da indossare. Evitare assolutamente sneakers e scarpette di tela. Gli anfibi, tornati prepotentemente di moda quest’anno, sono perfetti per l’autunno. Approfittiamone quindi in queste settimane perché in pieno inverno tengono solo freddo.

Super femminili gli stivali alti. Per le giornate più rigide sarebbe meglio preferire scarponcini con il pelo o foderati di lana.