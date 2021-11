La lavastoviglie è uno degli elettrodomestici più utilizzarti in casa, visto che ci permette di risparmiare un’immensa quantità di tempo e fatica. Tuttavia, è anche motivo di grandi discussioni, che ruotano intorno alla domanda: qual è il modo migliore per caricare la lavastoviglie?

Molti rimarranno stupiti scoprendo che abbiamo sempre sbagliato a fare la lavastoviglie. A dirlo è addirittura una ricerca, portata avanti da alcuni chimici dell’Università di Birmingham e pubblicata sul “Chemical Engineering Journal”. I ricercatori hanno scoperto un modo ben più efficiente per caricare la lavastoviglie, che pochi immagineranno.

Ecco come bisognerebbe caricare la lavastoviglie secondo la scienza per lavare perfettamente i piatti sporchi

Anche dietro piccoli gesti quotidiani possono nascere riflessioni apparentemente complesse, ma che stravolgeranno in meglio il nostro modo di vivere. È questo il caso della ricerca portata avanti presso l’Università di Birmingham nel 2016, per capire il modo più efficace per caricare la lavastoviglie.

Alcuni chimici hanno studiato nel dettaglio velocità e direzione dei getti d’acqua della lavatrice, per capire come disporre piatti e bicchieri nel modo migliore. La risposta (sconvolgente) è che dovremmo disporli in cerchio. Ecco come bisognerebbe caricare la lavastoviglie secondo la scienza per lavare perfettamente i piatti sporchi e per non sprecare acqua.

Dunque, seguire l’andamento obbligato dalle griglie non sarebbe il modo più efficiente per caricare la nostra lavastoviglie. Per sfruttare al meglio i getti d’acqua, dobbiamo creare un cerchio con i piatti attorno al cestello delle posate. Disporremo i piatti più sporchi verso il centro del cerchio, mentre i piatti meno sporchi possiamo disporli più all’esterno.

Cosa fare invece con mestoli e posate?

Per quanto riguarda le posate, invece, un errore che molti commettono è quello di metterle nel cestello dividendole per tipologie. Facendo così c’è il rischio che le posate che hanno forma uguale, come forchette e cucchiai, si sovrappongano tra loro, impedendo un lavaggio corretto. Il modo migliore per disporre le posate nella lavastoviglie è metterle alla rinfusa nel cestello. Per quanto riguarda altri tipi di stoviglie, come mestoli e cose simili, vanno riposti nel piano superiore insieme ai bicchieri.

Un altro errore molto diffuso riguarda il prelavaggio. Quasi tutti sciacquano piatti e posate prima di riporli in lavastoviglie. Spesso questo passaggio è superfluo, visto che molte pastiglie per la lavastoviglie sono progettate proprio per aggredire i residui di cibo. Il prelavaggio, dunque, risulta solo un inutile spreco di acqua.

