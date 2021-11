L’inverno è ormai alle porte. Passeggiando per le strade notiamo già ovunque scintillanti luminarie e deliziose decorazioni a tema natalizio. Per non parlare poi del fatto che, al supermercato, siamo letteralmente circondati da pile e pile di pandori e panettoni già in offerta! Insomma, è abbastanza chiaro: tra poco più di un mese è Natale. Ma non ce ne accorgiamo solo per quanto detto finora. Anche le temperature, ultimamente, si sono abbassate notevolmente e quando usciamo di casa, sentiamo l’esigenza di coprirci sempre di più. Del resto, a soffrire il freddo, non si sta per niente bene. Ne sanno sicuramente qualcosa le donne che, in genere, sono sempre molto freddolose.

Nella speranza di coprirsi a sufficienza, molte persone tendono ad imbacuccarsi indossando strati su strati di vari indumenti. Ma questo non sempre è corretto, perché ciò che fa davvero la differenza è il tipo di tessuto che indossiamo.

Lo dicevano le nonne che per non morire di freddo basta indossare questo tessuto caldo morbido e avvolgente

I capi in pile ci danno l’impressione di essere estremamente caldi, ed effettivamente è così. Tuttavia, producono un calore “non naturale” perché viene generato da una sorta di “effetto serra”. Quando siamo molto coperti, specie se con pile, microfibre e altri tessuti sintetici, il calore che il nostro corpo produce non fuoriesce ma si accumula sotto ai vestiti. In questo modo si creano anche umidità e sudore. Di conseguenza, avvertiremo ancora più freddo per il classico effetto del “sudore che si ghiaccia addosso”.

A fare la differenza, non sono quindi gli strati di tessuto che indossiamo, bensì il tessuto. Infatti, lo dicevano le nonne che per non morire di freddo basta indossare questo tessuto caldo morbido e avvolgente.

Tutto il calore e la naturalezza della lana

Per mantenere il corpo caldo e asciutto, in inverno, dovremmo prediligere i tessuti naturali, perché sono gli unici in grado di garantire la corretta traspirazione della pelle. Indossando lana o seta, quando si suda, il sudore evapora e così il corpo rimane asciutto e alla giusta temperatura.

La lana è un ottimo isolante naturale. D’altra parte, ci sarà pure un buon motivo se fin dai tempi antichi, questa era la fibra animale maggiormente usata per proteggere il corpo dalle temperature più basse. Tra l’altro, la lana isola sia dal freddo che dal caldo e, al tempo stesso, consente al corpo di traspirare in maniera naturale.

La cara vecchia “maglietta della salute”

Per non soffrire il freddo, soprattutto se si deve trascorrere molto tempo all’aria aperta, è fondamentale scegliere bene il primo strato che indossiamo. Quello che si troverà a diretto contatto con la pelle. Una canottiera in pura lana o misto lana-seta, sarà l’ideale.

Non c’è da temere di apparire goffi o poco sexy, perché oggigiorno esistono moltissimi capi in pura lana estremamente sottili. Ed infine, per le serate mondane e romantiche, basterà scegliere questi 3 capi furbissimi per essere sexy e femminili ma senza morire di freddo!

