Il bello della moda è che è in continuo movimento ed evoluzione. Per questo, i canoni estetici che valevano un tempo oggi potrebbero essere del tutto stravolti. Lo stesso vale per quelle regole di dress-code che i nostri genitori o i nostri nonni dovevano rispettare a ogni costo. Per esempio, il modo di vestirsi per andare in ufficio un tempo era estremamente e forzatamente formale. Oggi, invece, possiamo concederci senza problemi uno stile più casual, se sappiamo scegliere i capi giusti. Allora, per chi vuole dire basta tailleur e pantaloni a palazzo, ecco i jeans alla moda da indossare anche al lavoro. I jeans, considerati da sempre il simbolo del casual, oggi possono essere un capo da sfoggiare senza timore in occasioni più formali. Anche in ufficio, senza risultare le pecore nere.

Basta tailleur e pantaloni a palazzo, ecco i jeans alla moda da indossare anche al lavoro

I jeans sono un evergreen, sia perché non passeranno mai di moda, sia perché si adattano a ogni stagione e a ogni tipo di situazione. Ne esistono molti modelli differenti, alcuni dei quali sono perfetti anche per le ore di lavoro in ufficio. Negli ultimi tempi, infatti, il denim è sempre più sdoganato negli ambienti lavorativi, che una volta erano ancorati a regole estetiche più rigide e formali.

I grandi brand si stanno adattando a questa conversione verso il comfort. Un modello interessante è quello proposto da Bluemarine, con risvolto e farfalle ricamate lungo la gamba che danno un tocco sbarazzino ma non troppo sportivo. Dal mondo dello street wear arrivano, invece, i jeans patchwork come quelli proposti da Coach, da abbinare con blazer e gilet per smorzarne l’impatto. Di grande effetto e stile sono anche i jeans cropped (con il fondo tagliato), magari impreziositi da applicazioni come perline e paillette. Il brand Isabel Marant li proporrà in diversi lavaggi per il 2022.

Scegliendo il giusto colore rendiamo questo capo anche elegante

Un altro modo per rendere il jeans un capo da sfoggiare senza timore in ufficio è giocare su lavaggio e colore. Un jeans bianco, per esempio, ha sempre un tocco di eleganza in più rispetto ai classici denim. Gli amanti del genere apprezzeranno sicuramente il modello dalla silhouette ampia che propone Jil Sander per la prossima estate. Le nostre giornate di lavoro non saranno più le stesse.

