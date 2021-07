Il corpo umano è una macchina perfetta. Ogni funzione si collega all’altra e tutti i meccanismi si intersecano in un equilibrio che è un vero e proprio miracolo della natura. Ma per farlo funzionare al massimo delle sue potenzialità dobbiamo fornirgli quotidianamente il “carburante” giusto. Ovvero la giusta dose di vitamine e sali minerali. Tra i più importanti c’è lo zinco, responsabile di moltissime funzioni e della crescita di tutto l’organismo. E possiamo ricavarlo da moltissimi cibi che arrivano sulle nostre tavole. Ecco di quanto zinco abbiamo bisogno ogni giorno e 3 alimenti in cui trovarlo.

Perché lo zinco è importante e qual è il fabbisogno giornaliero

Lo zinco è uno dei minerali più importanti per il funzionamento del nostro corpo. Lo troviamo sia nei muscoli che nelle ossa. Ma soprattutto lo troviamo nei tessuti cerebrali ed è fondamentale per regolare la produzione di ormoni come quello della crescita e come l’insulina.

Per questo lo zinco aiuta a mantenere il cervello in forma, a regolare la pressione sanguigna e a garantire la crescita equilibrata del corpo. Secondo gli esperti il fabbisogno quotidiano di zinco è di circa 8 mg al giorno per gli uomini adulti e di 11 mg per le donne.

Ecco di quanto zinco abbiamo bisogno ogni giorno e 3 alimenti in cui trovarlo: noci, cioccolato fondente e tuorlo d’uovo

Fortunatamente non siamo sempre obbligati a ricorrere a integratori o medicinali per soddisfare il fabbisogno giornaliero di zinco. Possiamo infatti trovare questo minerale fondamentale in moltissimi cibi che consumiamo ogni giorno.

Le noci sono uno degli alimenti più ricchi di zinco presenti in natura. E ci garantiscono anche il giusto apporto di altri minerali come il magnesio e il potassio, fondamentali per migliorare il funzionamento del cervello. In un etto di noci ci sono 5 mg di zinco.

100 grammi di cioccolato fondente contengono circa 10 milligrammi di zinco. Praticamente tutta la dose giornaliera consigliata. Discorso molto simile per i tuorli d’uovo. Un etto di tuorli contiene tra i 3 e i 5 mg di minerale. Mettiamo questi 3 cibi comuni nella dieta e la carenza di zinco sarà solo un antico ricordo.