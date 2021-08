Il cancro colo-rettale continua ad affliggere gli italiani. Fortunatamente la mortalità è in diminuzione, ma i casi sono ancora troppi: si tratta del secondo tumore più frequente fra le donne, il terzo fra gli uomini.

Trovare il modo per prevenirlo è dunque una battaglia importantissima. Una speranza viene anche da un prodotto estratto dai cereali: pochissimi lo conoscono ma questo rimedio naturale aiuta a tenere alla larga il cancro al colon.

La prevenzione del tumore al colon

Chi è più a rischio di ammalarsi di tumore al colon? In parte, la risposta a questa domanda viene dalla genetica: si può essere predisposti ad ammalarsi se in famiglia ci sono casi di poliposi ereditarie o carcinomi colo-rettali.

Dall’altro lato, però, l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale. I medici raccomandano, infatti, di ridurre al minimo i grassi saturi e gli zuccheri.

Una dieta salutare, tuttavia, non è fatta solo di rinunce: si tratta anche di fare il pieno di alimenti chemiopreventivi, che allontanano i tumori.

Fra questi ci sono ingredienti inusuali, come un’alga quasi sconosciuta in Italia. Ma anche cibi le cui proprietà benefiche sono note: in particolare, i cereali integrali. Uno dei motivi per cui i medici insistono così tanto sul mangiarli è proprio la capacità dei cereali di prevenire il tumore al colon.

Per sfruttare questa proprietà, un gruppo di esperti si è focalizzato su un prodotto estratto dal frumento. Ecco cosa rivela lo studio scientifico.

Pochissimi lo conoscono ma questo rimedio naturale aiuta a tenere alla larga il cancro al colon

Non molti hanno sentito parlare dell’estratto fermentato di germe di grano. Eppure questo prodotto può essere una speranza contro il tumore al colon. Lo si ricava dall’embrione del frumento, ossia la parte del chicco da cui nasce la nuova pianta.

Un gruppo di scienziati ne ha testato i benefici in laboratorio. L’esperimento sugli animali ha dimostrato che questo preparato aiuta l’organismo a prevenire il cancro al colon. Il meccanismo per cui ciò avviene, purtroppo, non è ancora chiaro. Ma i risultati sono promettenti.

Tuttavia, attenzione a chi descrive l’estratto fermentato di germe di grano come una cura miracolosa contro il cancro. Certo, ci sono studi che affermano che il prodotto può essere benefico anche per chi sta già combattendo contro un tumore. Ma sono necessari più studi clinici di grandi dimensioni prima che si possano confermare i risultati. Nel frattempo, una dieta ricca di cereali, frutta e verdura è la miglior strategia per prevenire il cancro.

Attenzione a non dimenticare questo esame fondamentale a 45 anni per proteggersi dal cancro