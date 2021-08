Molti di noi sono davvero ossessionati con gli odori. Infatti, in tantissimi tengono più di ogni altra cosa ad avere un buon profumo. E molti altri puliscono e igienizzano la propria casa a fondo affinché non emani un odore sgradevole. Ma, nonostante tutte queste attenzioni, la maggior parte di noi può trovarsi d’accordo su una cosa. Non conoscere il vero odore della propria casa. Per quanto possa sembrare assurdo, infatti, questa cosa è così data per scontata che non sempre ci facciamo caso.

Finalmente oggi sappiamo perché sentiamo tutti gli odori tranne quello della nostra casa

A tante persone capita di associare il profumo a una determinata persona. Infatti, può succedere spesso di entrare in casa di un amico e riconoscerne immediatamente l’odore. Si tratta di un’azione che neanche controlliamo ma che ci viene totalmente spontanea. Eppure, ciò non accade nel nostro appartamento (o per il nostro corpo). Quando mettiamo piede nella nostra casa non riusciamo a distinguerne l’odore. E alcuni ricercatori hanno provato a spiegarne la ragione. In questo studio, infatti, si evince chiaramente il motivo di questo strano ma comune fenomeno.

Ecco perché il profumo della nostra casa è sconosciuto alla maggior parte di noi

Nella ricerca si sostiene che questo fenomeno sia dovuto all’azione dei nostri neuroni olfattivi. Pare, infatti, che il nostro bulbo olfattivo si “adatti” agli odori familiari. Attraverso vari input dai centri olfattivi superiori che arrivano direttamente alle cellule inibitorie nel bulbo, il nostro cervello praticamente si abitua ad alcuni odori. E quindi, se sente per diverso tempo uno stesso odore che è preesistente, smette di registrarlo. Infatti, si è molto più sensibili agli odori nuovi rispetto a quelli che ci circondano in maniera più importante, come può essere quello della nostra casa. Perciò, finalmente oggi sappiamo perché sentiamo tutti gli odori tranne quello della nostra casa.

Approfondimento

I 3 segreti incredibili per avere sempre una casa pulita, profumata e priva di qualsiasi forma di inquinamento