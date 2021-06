L’estate e la bella stagione non significano per tutti vacanze in luoghi meravigliosi e relax. Le persone particolarmente sensibili in questi mesi si ritrovano spesso senza energie, poco concentrate e alle prese con l’ansia. Ma oggi noi di Proiezionidiborsa parleremo di una sostanza utilissima per migliorare la situazione: il magnesio. E soprattutto di come sfruttarlo al meglio. Basta un po’ di questa sostanza per potenziare il cervello e combattere l’ansia.

Le proprietà del magnesio

Il magnesio è responsabile di quasi 300 processi biochimici che avvengono nel nostro organismo. È fondamentale per la sintesi delle proteine, per evitare la calcificazione dei tessuti e per alcuni problemi gastrointestinali. Ma quello che qui ci interessa è la sua utilità per il cervello.

PRIME DAY AMAZON 2021

Tantissime super offerte su prodotti di marca CLICCA QUI

La scienza ha dimostrato che alte concentrazioni di magnesio migliorano le nostre capacità cognitive e aiutano a combattere l’ansia. E questo perché il magnesio ha il compito di sintetizzare i neurotrasmettitori. Ovvero quelle sostanze tramite cui le cellule nervose comunicano. Ma non solo.

Se ne assumiamo le quantità giuste riusciremo a regolare i livelli di ormoni come la serotonina e la dopamina, responsabili degli stati d’ansia e agitazione.

Basta un po’ di questa sostanza per potenziare il cervello e combattere l’ansia: come e quando assumere il magnesio

Ora che abbiamo scoperto le incredibili proprietà del magnesio dobbiamo imparare come e quando assumerlo.

Esistono due modi per integrare il fabbisogno di magnesio. Tramite integratori specifici o tramite la dieta. Sostanze ricche di magnesio sono le verdure a foglia verde, frutti come la banana e l’avocado e frutta secca come mandorle e arachidi. Iniziamo a consumarle quotidianamente e in poco tempo ci sentiremo molto più ricchi di energie.

Per combattere gli stati ansiosi e dare energia al cervello gli esperti consigliano di assumerlo mezz’ora prima dei pasti. Se invece vogliamo migliorare la qualità del sonno la scelta migliore è di consumarlo mezz’ora prima di dormire e due ore dopo aver cenato. Con questo metodo abbasseremo anche i livelli di stress.

Facciamo sempre attenzione a non esagerare. Il fabbisogno quotidiano cambia a seconda dell’età e del genere. Per i maschi adulti va dai 250 ai 450 milligrammi al giorno. Per le donne il fabbisogno è di circa 320 mg.