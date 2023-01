Proteggi subito i tuoi capelli dall’umidità in inverno grazie a 3 furbi stratagemmi, sono i migliori

I tuoi capelli possono soffrire molto le basse temperature e, soprattutto, restare danneggiati dall’alto tasso di umidità nell’aria. Ecco tre strategie molto semplici che possono aiutarti a proteggerli al meglio durante la stagione fredda.

L’inverno è una stagione che può rivelarsi davvero difficile per i tuoi capelli. Le chiome, infatti, soffrono in modo particolare il freddo e l’umidità. E tendono anche a seccarsi maggiormente, a causa del riscaldamento acceso in casa. Vento, aria fredda, pioggia e umido rendono i capelli maggiormente vulnerabili. Tendono a spezzarsi, diventano opachi, si gonfiano e arricciano e, nel complesso, mostrano un brutto aspetto.

Ma bastano tre semplici e furbe strategie per porre rimedio e combattere per tempo i danni provocati dalla stagione più fredda.

Proteggi subito i tuoi capelli, attenta a sciarpe e cappelli

In inverno è più che normale che il freddo e la sensazione di umido ti costringano a uscire di casa ben coperta. Soprattutto con sciarpe e cappelli. Ma questi accessori possono essere realizzati in maglia o in tessuti ruvidi, che possono danneggiare i capelli. Un primo furbo trucco, è quello di utilizzare una sciarpa di seta su cui arrotolare quella più calda. Stessa cosa dovrai fare per il berretto. Scegline uno sottile in seta da indossare sotto quello più caldo in lana. I tuoi capelli ti ringrazieranno per la protezione.

Non lavarli ogni giorno

Quando esci di casa e poi rientri, guardarti allo specchio potrebbe crearti uno spavento. L’umidità potrebbe quasi aver devastato i tuoi capelli, ricci, spettinati, crespi. Non correre però a lavarli! Lavare i capelli quotidianamente in inverno è un errore. Ciò intacca il loro naturale film protettivo, rendendo la situazione sempre peggio e facendoli apparire costantemente più crespi.

Riserva i lavaggi 2 volte alla settimana e usa prodotti mirati anti crespo e umido. Per uscire, proteggi subito i tuoi capelli, come detto, con sciarpa e cappello di seta. Questi ostacoleranno i danni dell’umidità, impedendo a essa di depositarsi sulla chioma.

Sfrutta il vapore

Puoi fortificare i tuoi capelli in anticipo contro l’azione dell’umidità grazie al vapore. Questo può sembrarti strano perché puoi pensare che il vapore possa gonfiare e increspare i tuoi capelli. In realtà, le particelle di acqua calda fluttuanti in aria possono avere azione idratante per i tuoi capelli. La corretta idratazione può, quindi, aiutarti a mantenerli sani e ad evitare che si secchino. Ti basterà fare una doccia calda e beneficiare del vapore emesso mentre lavi i capelli.