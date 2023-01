Weekend romantico a gennaio tra natura e relax? Questo lago paradisiaco del Friuli ci ruberà davvero il cuore

Stiamo cercando una meta per una vacanza breve col partner nella seconda metà di gennaio? Siamo capitati nel posto giusto. Tra poche righe scopriremo uno dei laghi più suggestivi d’Italia in cui trascorrere una due giorni all’insegna della pace e del romanticismo. E si trova a due passi da Udine.

Il 2023 è iniziato da pochi giorni e l’Italia è già in vetta alle destinazioni turistiche più ambite dai turisti di tutto il Mondo. E non soltanto per le sue splendide spiagge o per le città d’arte. Quello che rende lo Stivale davvero unico sono le sue perle nascoste, i suoi piccoli borghi e le oasi di natura incontaminata. Oggi ne scopriremo proprio una perfetta per un weekend romantico a gennaio tra natura e relax. Prepariamo le valigie perché questo lago ci rimarrà per sempre impresso nel cuore.

Il Lago di Cornino è un paradiso di natura incontaminata

Lago di Garda, Lago di Como e Lago d’Iseo non sono gli unici laghi italiani che meritano una visita. In ogni regione ci sono perle poco conosciute perfette per una gita fuori porta. Una delle più suggestive e romantiche in assoluto si trova vicino a Forgaria nel Friuli ed è il Lago di Cornino. Il Lago di Cornino è famoso per la limpidezza e trasparenza delle acque e per i suoi splendidi colori. Basti pensare che le rocce che lo circondano sono ricoperte da particolarissime alghe blu e verdi. Un angolo di paradiso degno di un quadro impressionista.

La Riserva del Cornino: uno dei percorsi trekking più belli d’Italia

A rendere il Lago di Cornino perfetto per una vacanza breve è anche la cornice paesaggistica in cui è incastonato. Lo specchio d’acqua è infatti il centro di una riserva naturalistica veramente suggestiva in cui è possibile ammirare uno dei pochi esemplari rimasti dell’avvoltoio grifone. Se amiamo il trekking e le passeggiate nella natura, la riserva fa davvero per noi. Il percorso è infatti adatto a tutti e non mancano luoghi di sosta per un romantico picnic a contatto con la natura.

Weekend romantico a gennaio tra natura e relax: cosa vedere nei dintorni di Forgaria

Il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni più sottovalutate quando si parla di turismo. Un errore davvero imperdonabile se pensiamo ai suoi meravigliosi borghi e a spettacoli della natura come quello del Cornino. La zona di Forgaria nel Friuli è infatti ricchissima di punti di interesse. Oltre al lago ci sono il delizioso centro storico del borgo, il parco archeologico di Castelraimondo e i resti dello splendido Castel San Giovanni.

Se amiamo la storia, infine, il consiglio è quello di intraprendere l’itinerario denominato “I luoghi della Grande Guerra nel Friuli Collinare”. Un vero e proprio museo a cielo aperto in cui ammirare i luoghi delle fortificazioni militari italiane della Prima Guerra Mondiale.