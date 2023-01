Strabilianti trucchi per curare l’anthurium a casa in inverno e l’incredibile significato del fiore

Con il freddo potremmo abbellire gli appartamenti con splendide piante invernali che fioriscono e colorano gli ambienti. L’anthurium è una specie eccezionale che necessita di poche attenzioni, vediamo come coltivarla in vaso e cosa simboleggia nel linguaggio dei fiori.

Generalmente il freddo non è un buon alleato delle piante, la maggior parte fioriscono in estate, o in primavera, quando le temperature sono più alte. Ma ci sono varietà che potremmo posizionare in casa, all’interno, per dare un aspetto straordinario agli ambienti e un tocco di colore.

È un meraviglioso hobby dedicare del tempo alla cura delle piante domestiche, potenzieremo il pollice verde e sarà sempre più semplice vederle in salute e rigogliose. D’inverno, quindi, optiamo per degli esemplari che fioriscono in appartamento, magari anche facili da gestire. Non possono mancare il cactus invernale, o di Natale, piante esotiche e cadenti, l’elleboro dai fiori magnifici, il ciclamino, la begonia ed anche l’anthurium. Proprio questa pianta è incredibilmente bella, è sempreverde ed ha fioriture prolungate.

Strabilianti trucchi per curare l’anthurium a casa e cosa fare se le foglie sono macchiate

L’anthurium è una pianta molto diffusa ed apprezzata per le sue caratteristiche del tutto positive e perché richiede pochi e semplici accorgimenti. Appartiene alla famiglia delle Aracee, è originaria delle zone tropicali e subtropicali, e per questo l’ideale sarebbe riprodurre quel tipo di clima e habitat. In appartamento, quando abbiamo i riscaldamenti accesi, per creare più umidità basterà vaporizzare un poco d’acqua in superficie. In alternativa un piccolo trucchetto sarebbe quello di mettere nel sottovaso ghiaia o argilla espansa, o del muschio vicino alle radici. Evitiamo correnti d’aria e manteniamo una temperatura tra i 16 e i 18 gradi.

Concimiamo tra la primavera e l’estate, ogni 15 giorni, con un fertilizzante liquido ricco di sali minerali, ma non di calcio. Posizioniamola nelle zone di casa più esposte alla luce, ma non diretta e distante da fonti di calore. Il terreno perfetto è di tipo fibroso, mischiato a torba, corteccia e sabbia o ghiaia, assicuriamoci sia sempre umido e drenato. Ciò che rende speciale questa pianta è la sua “fioritura” vivace e colorata, anche se non si tratta di veri e propri fiori, ma di una foglia, la “spata”. Ha una forma singolare a cuore e può essere di vari colori: rossa, bianca, rosa, corallo e variegata. Se seguiamo questi strabilianti trucchi per curare l’anthurium a casa, crescerà in fretta e con facilità. Quando notiamo macchie sulle foglie, probabilmente dipende dai raggi di sole diretti, dall’acqua eccessiva o carente, oppure perché si trova in punti troppo ventilati.

Quando regalare la pianta

Come tante altre piante, anche l’anthurium ha un significato, soprattutto quando lo scegliamo come elegante regalo. Simboleggia sentimenti come l’amore e l’affetto, secondo una leggenda greca la forma delle foglie erano da ricondurre alle frecce di Cupido. Possiamo regalarlo in diverse occasioni, non solo alla persona amata, ma anche ad amici per augurare fortuna, prosperità e benessere.