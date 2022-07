Secondo le statistiche, circa 5,9 milioni di famiglie in Italia possiedono un cane. 9 proprietari su 10 vede il proprio amico a quattro zampe come parte integrante del nucleo familiare. Per questo farebbe qualsiasi cosa per il suo benessere e per averlo sempre accanto. Ecco perché con l’arrivo delle vacanze si cerca di organizzare tutto in funzione della presenza di Fido. A partire dalla struttura alberghiera che li accolga, fino al mezzo di trasporto più conveniente e meno stressante per lui. Per chi ama il mare, la cosa più importante è accertarsi della disponibilità di spiagge che accolgano i cani.

In Italia sono ancora poche, ma ogni Regione ne ha predisposte, di cui alcune molto belle e attrezzate. Tuttavia, portare con sé il cane al mare può avere dei rischi per la sua salute. Scopriremo come proteggere il cane in spiaggia da caldo, sole e acqua salata. Vedremo quanti e quali pericoli si nascondono in spiaggia per Fido. Grazie alle indicazioni di cinofili esperti metteremo in luce gli errori che involontariamente un padrone può fare. In più, capiremo quali oggetti indispensabili avere affinché anche lui possa godersi la vacanza e nuotare insieme a noi in completa sicurezza.

Proteggere il cane in spiaggia con questi oggetti evitando colpi di calore

Affinché il nostro amico peloso stia bene e la vacanza diventi indimenticabile non basta che ci siano mare e spiaggia. É bene essere a conoscenza di alcune norme di comportamento fondamentali per il benessere del cane e dei vicini d’ombrellone. Il mare può nascondere delle insidie a partire dall’acqua. Nuotare a fianco del proprio cane è un’esperienza indimenticabile, ma bisogna essere cauti. Non tutti i cani hanno una naturale predisposizione per l’acqua. Forzare il proprio cane o lasciare che il cucciolo entri senza difese in acqua non è bene.

Nel primo caso si rischia di sviluppare una paura terribile dell’acqua e che quindi soffra ogni volta che lo portiamo in spiaggia. Nel caso dei cuccioli, potrebbero entrare con troppa leggerezza e rischiare anche di affogare o essere travolti dalle onde. Ecco perché è sempre bene fare un passo alla volta ed entrare con calma. Un oggetto consigliato per chi ha cani che amano nuotare è la pettorina galleggiante. Questa permette al cane di restare sul pelo dell’acqua anche quando si stanca di nuotare. Ciò gli darà più sicurezza.

Fuori dall’acqua

Un altro oggetto immancabile è una bottiglia grande piena di acqua dolce con la quale lavare il cane appena dopo il bagno. Il sale potrebbe provocare problemi agli occhi, alla pelle e alle mucose del cane. Portare con sé un piccolo asciugamano, poi, è altrettanto importante. Dopo il bagno sarà necessario asciugare le orecchie del cane per non rischiare otiti.

Nel caso di cani brachicefali, è bene non portarli in spiaggia per molte ore perché renderebbe ancora più complicata la loro respirazione. É bene evitare le ore più calde e stare attenti alla sabbia arroventata. Il cane dovrebbe avere sempre a disposizione un luogo d’ombra e acqua fresca.

