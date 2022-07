Il Codice della Strada tutela non solo gli automobilisti ma tutti i fruitori della strada. Anche i pedoni, i ciclisti e coloro che circolano con il monopattino. Per la sicurezza di tutti è bene rispettare le regole ed i divieti che la Legge impone. Farlo, tra l’altro, tutela anche dal rischio di ricevere le pesanti sanzioni che, solitamente, accompagnano una multa. Da ricordare, inoltre, che le infrazioni non riguardano solo limiti di velocità o rispetto della segnaletica orizzontale e verticale della strada. Ma anche comportamenti e obblighi che il Codice della Strada impone. È prevista una multa fino a 8.017 euro per l’automobilista che non rispetta questo divieto.

La targa deve essere sempre leggibile

La Legge prevede che i dati della macchina devono sempre essere reperibili e proprio per questo la targa deve essere sempre leggibile. Dalla targa, infatti, la pubblica autorità, può risalire al proprietario della vettura e proprio per questo la targa deve essere sempre accessibile. Ed è compito dell’automobilista accertarsi che non sia coperta di polvere, sporca di fango o deteriorata.

La sanzione prevista per la targa illeggibile parte da 41 euro ed arriva fino ai 168 euro. Ma in caso di recidività il veicolo può essere anche confiscato. Se per una targa sporca, però, basta una buona dose di olio di gomito, cosa fare se è deteriorata o rovinata? Si può richiedere alla Motorizzazione civile nuova immatricolazione del veicolo che permette la sostituzione della targa.

Se, invece, la targa sparisce per furto o smarrimento o nel caso venga distrutta, è necessario presentare esplicita denuncia alle autorità e, dopo, procedere a nuova immatricolazione.

Multa fino a 8.017 euro per l’automobilista che commette questa infrazione

Se per la distrazione o l’incuria del proprietario che non pulisce la targa le sanzioni sono abbastanza contenute, così non è per chi nasconde elementi della targa di proposito. Se è il proprietario, infatti, a contraffare o alterare la targa per evitare di ricevere multe, le multe sono più salate.

La contraffazione, di solito, è dolosa ed ha come scopo quello di non essere rintracciato come proprietario del veicolo. In questo caso la multa parte da 2.004 euro ed arriva fino a 8.017 euro. Ma attenzione. Questa condotta non è sanzionabile solo dal Codice della Strada ma anche da quello penale. In questo caso, infatti, ci si macchia di reato di utilizzo di atto falso andando a manomettere la targa.

