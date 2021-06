Si definiscono Regioni Pet Friendly e accolgono per gli animali e i loro padroni per magnifiche vacanze. Infatti, l’estate è il momento deputato al relax e al riposo. Ma molti padroni di animali non sanno se e come andare col proprio amico a quattro zampe in vacanza.

Molti si creano anche il problema di lasciarlo da solo, in una pensione o con un pet-sitter.

Da alcuni anni alcune regioni italiane hanno pensato di favorire le vacanze con i propri animali. Cioè creando delle offerte su misura e riservando delle intere spiagge ai cani. Ecco, allora, come trascorrere una vacanza straordinaria nelle più belle spiagge 2021 riservate a cani e padroni.

Le Regioni modello e le 200 spiagge per cani

Andare in vacanza portando con sé il proprio animale domestico non è più impossibile. Esistono tantissimi hotel e alberghi in Italia che hanno aperto le loro porte a qualsiasi tipo di animale, a 2 o 4 zampe. Trovarli non è difficile e si scopre che offrono pacchetti convenienti e strutture adeguate agli animali.

Esistono servizi aggiuntivi offerti dalle strutture, per esempio dog-sitting, giardini e zone riservate, itinerari, spiagge riservate etc. Tutto questo e molto altro per far vivere a padroni e amici animali una vacanza serena e agevole. Per quanto riguarda le spiagge, ne esistono circa 200 tra quelle riservate e quelle dove ammettono gli animali. Vediamo quali sono le più belle e in quali regioni trovarle.

Una vacanza straordinaria nelle più belle spiagge 2021 riservate a cani e padroni

La Toscana troviamo un’alta concentrazione di spiagge (30) stupende dove i cani possono divertirsi in acqua e accompagnare il padrone. Tra queste ricordiamo la spiaggia di San Vincenzo (LI), Marina di Grosseto e Orbetello in Maremma, un paio tra Viareggio e Livorno. Si tratta di lunghe spiagge private dalla sabbia fine e un mare spettacolare. Anche l’Emilia Romagna è tra le regioni più attrezzate per accogliere gli animali con ben 47 spiagge, alcune pubbliche, e spazi dedicati.

In Liguria, una delle mete più ambite e amate dai vacanzieri, le strutture ricettive per animali si dividono tra le Cinque terre, il Golfo del Tigullio, la Riviera delle Palme, la Riviera dei fiori e il Golfo dei poeti. Una costa sempre diversa, i cui borghi lasciano a bocca aperta

Anche Puglia e Sardegna si sono attrezzate e offrono i pacchetti più interessanti. Dalle spiagge bianche della Sardegna dalla natura incontaminata fino alla costa sabbiosa dello Ionio a quella più rocciosa e panoramica dell’Adriatico in Puglia. Ancora Sicilia, Basilicata, Umbria e Calabria stentano ad adeguarsi, mentre l’Abruzzo e le Marche offrono poche spiagge per animali. Per saperne di più è bene consultare il sito ufficiale di ogni Regione.

Approfondimento

Ecco i segreti per avere un cane felice e allungare la sua vita