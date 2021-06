Finalmente possiamo goderci una vera vacanza in compagnia del nostro amico a quattro zampe. Negli ultimi anni in Italia si è vista una rivoluzione da parte di alberghi, B&B e di tutte le strutture di ospitalità verso l’accoglienza di animali. In questo articolo possiamo vedere quante spiagge per cani ci sono nel nostro Paese. È uno splendido momento di condivisione quando possiamo fare un bagno a mare col nostro cane.

Tuttavia, molti portano i cani in spiaggia senza essere consapevoli di alcuni importanti rischi. Il primo è non avere controllato se nella spiaggia che abbiamo scelto c’è il divieto di balneazione per i cani. Ma il rischio non si limita a questo. Ecco un articolo guida per godersi una vacanza tranquilla e senza problemi con fido.

Attenzione alle ordinanze e al caldo

L’Italia è priva di una vera e propria legge che vieta l’accesso alle spiagge pubbliche col proprio cane. È vero anche che i vari comuni emanano delle ordinanze specifiche. I divieti devono essere esposti in bella vista. In mancanza di questi, solitamente il cane può accompagnare il padrone se al guinzaglio. In ogni caso è sempre prudente verificare. Infatti, anche solo una persona infastidita dalla presenza del cane può diventare problematica.

Il secondo problema è il caldo. I cani non percepiscono il caldo come noi e lo patiscono molto di più. Per questo motivo dobbiamo evitare le ore più calde del giorno, quando la sabbia e l’asfalto sono roventi e il cane rischia un colpo di calore. I momenti migliori sono la mattina presto e il tardo pomeriggio. In ogni caso non dovremo mai fare mancare al cane una ciotola d’acqua fresca e una stuoia in una zona d’ombra.

Se il nostro cane non si fida molto di entrare in acqua da solo dovremo accompagnarlo. Non forziamolo mai e cerchiamo di fargli prendere confidenza con dei giochi. Mentre se è un amante scatenato del mare tenderà a buttarsi senza pensare. Questo potrebbe essere un problema con i cuccioli che ancora non sanno gestirsi in acqua. Capita che non avvertano il pericolo delle onde e si ritrovino sommersi.

A questo proposito, dobbiamo sapere che se il cane beve l’acqua salata non gli fa bene. Come per gli umani, se ingeriamo troppa acqua di mare rischiamo di avere diarrea, vomito e altri problemi di stomaco. Anche gli occhi potrebbero diventare rossi. In questo caso facciamo uscire il cane dall’acqua. Un errore grave dopo il bagno è non lavare il cane con acqua dolce. È fortemente consigliato lavare via il sale e la sabbia per non rischiare allergie, dermatiti, prurito e irritazioni.