Cochi e Renato, splendidi cabarettisti e attori cantavano che “ai laghi non vado mai”. Ma, gli italiani si stanno rivelando sempre più amanti di queste acque spesso fredde ma cristalline. Forse non stiamo arrivando ancora alla vera passione per le acque lacustri come tedeschi e olandesi, ma ci stiamo avvicinando. Alla fine, favoriti anche da splendide località, magari spesso sconosciute, affacciate proprio sui nostri laghi italiani. Una imperdibile e affascinante l’avevamo vista e consigliata ai nostri Lettori. Oggi, vedremo altri 2 laghi che vale la pena assolutamente visitare.

Perché visitarlo

Scopriamo 2 laghi meravigliosi alla ricerca del relax anche solo per un fine settimana di assoluto piacere lontano dallo stress. Prendiamo un piccolo ma bellissimo lago delle nostre montagne e pensiamolo come il luogo migliore per fare sport, relax, mangiare bene e ossigenare cuore polmoni. Tutto questo lo possiamo trovare al lago di Ledro, perla incastonata fra le montagne trentine. Siamo non molto lontani dal più famoso Lago di Garda, tanto che una delle strade più brevi per arrivarci parte proprio da Riva del Garda. Ledro e gli amabili paesini che circondano il lago e l’entroterra offrono al turista davvero una miriade di possibilità.

Sport acquatici, trekking e bicicletta, musei e parchi naturali. Come se non bastasse, delle acque meravigliose, fresche al punto giusto e ideali per immergersi in queste caldissime giornate estive. Hotel, ma anche campeggi e affittacamere sono a disposizione del visitatore, ma non in numero infinito. Le strutture non sono volutamente tantissime, ma accoglienti e perfette per una vacanza all’insegna del relax. Assolutamente da gustare la rinomata cucina locale.

2 laghi meravigliosi alla ricerca del relax e della natura incontaminata

Potrebbe sembrare un gioco di parole, ma dopo Ledro ci trasferiamo a Idro. Cambiamo, però provincia e regione, trasferendoci a Brescia in Lombardia. Visitare il lago di Idro sarà davvero un’esperienza bellissima. Anche qui c’è la possibilità di scegliere fra vari sport acquatici, ma anche di andare a fare delle splendide passeggiate o delle biciclettate. Il colore azzurro delle sue acque si fonde incredibilmente con il verde dei boschi. Anche se potrebbe sembrare piccolo, questo lago invece offre al turista più di 50 km di itinerari. Per chi ama non solo il relax, la spiaggia e il bagno, c’è anche la possibilità di andare addirittura a funghi e castagne. Da sempre considerato uno dei laghi più puliti non solo d’Italia ma anche d’Europa, il lago di Idro saprà colpire al cuore il visitatore.

