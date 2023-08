Prosciutto e melone come lo fanno gli chef: ecco 3 ricette facili e veloci per farlo diventare un piatto gourmet

Un grande classico della stagione estiva: prosciutto e melone è un antipasto irrinunciabile quando il caldo si fa sentire. Questi due ingredienti da soli diventano un grande piatto, perfetto da mangiare sia a pranzo sia a cena. Hai degli ospiti a cena vuoi stupirli? Oggi siamo qui per darti tre idee che trasformeranno prosciutto e melone in un piatto da ristorante. Sei pronto a saperne di più?

Prosciutto e melone è un piatto che non manca mai sulle tavole estive degli italiani. Fresco, saporito e salutare, questo antipasto spesso si trasforma in un piatto unico perfetto da mangiare anche fuori casa. Il melone ha un sapore dolce e avvolgente, mentre il prosciutto crudo ha un sapore intenso e sapido. Questa accoppiata vincente può dare vita a dei veri e propri piatti da ristorante. Con un pizzico di fantasia e creatività possiamo fare grandi cose: diamoci da fare!

Prosciutto e melone come lo fanno gli chef: servili in questo modo e farai un figurone

Hai mai preparato delle roselline di prosciutto e melone? Ti servono 100 g di prosciutto crudo, mezzo melone e qualche foglia di menta. Sbuccia il melone, taglialo a fette e poi ricava con un pelapatate delle fette sottilissime.

Poggia su ogni fetta di melone una fettina di prosciutto crudo, arrotolale quindi su loro stesse in modo da formare delle piccole rose. Poggia il tutto su un piatto da portata e servile guarnendo il tutto con qualche fogliolina di menta fresca.

Cheesecake di prosciutto e melone: l’idea perfetta per lasciare tutti a bocca aperta

Prepararla è semplicissimo: servono 250 g di melone, 60 g di prosciutto crudo e 200 g di taralli. Procurati anche 90 g di burro, 300 g di ricotta, 20 g di formaggio grattugiato e 40 g di pecorino grattugiato. Trita i taralli e fai fondere il burro. Unisci poi il burro fuso ai taralli e mescola il tutto: otterrai un composto sabbioso. Prendi un piatto e poggiaci sopra un pezzo di carta da forno e dei coppapasta. Metti due cucchiai di composto dentro i coppapasta e compatta il tutto: questa sarà la base delle nostre cheesecake. Lasciale riposare nel frigorifero per qualche minuto.

Intanto in un recipiente mescola la ricotta priva di siero, il pecorino e il formaggio grattugiato. Mettine 2 cucchiai dentro i coppapasta e posali di nuovo nel frigorifero. Infine, sbuccia e taglia a cubetti il melone. Aggiungili sopra la crema di ricotta per terminare la cheesecake e prima di servirli lasciali in frigo per 2 ore. Rimuovi le cheesecake dallo stampo e servile adagiando sui cubetti di melone una fettina di prosciutto crudo.

Il finger food che non ti aspetti: gli ospiti ne andranno matti

Vuoi preparare prosciutto e melone come lo fanno gli chef? Taglia delle fette di pane e falle tostare in padella. Nel frattempo, sbuccia il melone, taglialo a metà, togli i semi e riducilo a fettine molto sottili, magari usando una mandolina.

Condisci il melone con un filo d’olio extravergine d’oliva e qualche foglia di timo. Adagiale sul pane e poggiaci sopra anche una fettina di prosciutto crudo. Per finire, guarnisci le bruschette con delle foglie di timo che danno freschezza e bellezza al piatto.