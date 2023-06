Prosciutto e melone con fantasia: ecco 3 idee rivisitate per servire il piatto tipico dell’estate

Con l’estate tornano in tavola le ricette fresche e veloci. Prosciutto e melone rientrano perfettamente tra queste e fanno felice chi non vuole perdere tempo ai fornelli. Spesso li si serve arrotolando il prosciutto attorno al frutto tagliato a fette, ma ogni tanto si potrebbe provare a variare. Bastano tre semplici alternative, infatti, per rendere più originale e creativo il piatto che addolcisce il palato di tutta la famiglia.

La frutta di stagione arricchisce la tavola di colori e sapori. Nella stagione calda, i meloni sono una delle scelte più popolari in cucina. Spesso e volentieri li si propone in abbinamento col prosciutto crudo, in quanto il gusto si sposa alla perfezione. Ma se avessimo presentato troppe volte la solita composizione, potremmo almeno per una volta variare. Proprio le tre idee che ti suggeriamo di seguito saranno la soluzione ideale per presentare prosciutto e melone con fantasia. Vediamo a quali ci riferiamo e che cosa ti serve per rendere impeccabile il tuo piatto.

Servi prosciutto e melone con fantasia con i crostini profumati

Hai mai pensato di mettere in tavola un delizioso antipasto a base di bruschette? È questa la prima brillante intuizione. Dovrai tagliare in due il melone, pulirlo dai semi e ricavarne delle fettine. Togli la buccia attorno e sistemale temporaneamente in un piatto con un filo d’olio di oliva e qualche foglia di timo. Adesso griglia delle fette di pane, poi tagliale in due parti e posizionaci sopra una fetta di melone e mezza di prosciutto crudo. Aggiungi un po’ di rucola e servi il piatto agli ospiti.

Al bicchiere per impiattare con stile

Per stupire tutti potresti dare sfarzo al tuo piatto servendolo in bicchieri. Per iniziare, elimina ancora una volta semi e scorza del melone. Quindi, affetta e frulla gran parte della polpa in un mixer insieme a ricotta e prosciutto. Una volta che avrai ottenuto una mousse, versa il composto nei bicchieri.

Per finire, completa con qualche cubetto di melone che hai lasciato da parte e delle foglioline di menta. Per aumentare l’efficacia del servizio, potresti accompagnare con altre creme fatte in casa a base di tonno, salmone o mortadella.

La zuppa estiva più cremosa del momento

L’idea finale si rivela una gustosissima zuppetta con pochi ingredienti. Per preparare questo primo piatto, parti frullando le fette di melone dopo averlo sbucciato. Aggiungi nel frullatore un paio di cucchiai di olio EVO e una punta di sale. Quindi, fai riposare il composto ottenuto per circa 20 minuti in frigorifero.

Intanto, taglia a listarelle il prosciutto e cuocilo in forno per 3 minuti, a una temperatura di 150 gradi. Recupera la zuppa e servila con le fettine di prosciutto diventate croccanti al punto giusto!