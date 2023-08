Ciglia lunghe e voluminose per uno sguardo da cerbiatta come Rihanna con un mascara fai da te naturale ed economico

Per allungare e infoltire le ciglia non serve applicare costosi mascara né applicare extension. In questo articolo ti sveleremo come creare un mascara in casa a bassissimo prezzo. Continua a leggere per scoprire di cosa si tratta.

Ciglia e sopracciglia sono due elementi fondamentali per avere uno sguardo profondo, seducente e sensuale. Tutte vorremmo avere ciglia lunghissime, folte e luminose, così da avere uno sguardo languido, proprio come quello di alcune VIP, come ad esempio Rihanna e Jennifer Lopez. Il mascara è un ottimo alleato per infoltire e allungare le ciglia. Oggigiorno, poi, ci sono anche trattamenti ad hoc da fare in un centro estetico, come ad esempio la laminazione delle ciglia e le extension. Ovviamente, queste ultime sono tecniche che durano appena qualche settimana e non proprio economiche.

Ma stiamo per dare buone notizie. Si possono avere ciglia lunghe e voluminose per uno sguardo seducente senza mascara e neppure trattamenti costosi. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Ciglia lunghe e voluminose per uno sguardo intenso con un metodo noto a pochi

Vediamo come preparare in casa un mascara ecologico, assolutamente naturale e ovviamente economicissimo. Avremo bisogno di semplice aloe vera. Il gel presente nelle foglie dell’omonima pianta, noto per le sue proprietà lenitive, cicatrizzanti ed antibatteriche. Il gel di aloe, che è trasparente, si può utilizzare al posto del mascara. Basta semplicemente prelevarne un poco con uno scovolino da mascara ben pulito e, dopo aver sgocciolato l’eventuale prodotto in eccesso, stenderlo sulle ciglia proprio come fosse un normalissimo mascara.

Fare una passata e attendere l’asciugatura. A questo punto, se necessario, procedere con una seconda passata. Una volta asciutto, l’aloe mantiene le ciglia ben curve tutto il giorno. Volendo poi intensificare il colore, per avere uno sguardo ammaliante da cerbiatto, si può aggiungere all’aloe un pizzico di carbone attivo in polvere. Così facendo si ottiene a tutti gli effetti un mascara, che però è ecologico e soprattutto economicissimo.

Olio e olio di ricino sono anche nutrienti

Per infoltire, allungare e nutrire le ciglia, ci sono poi altri rimedi naturali da poter mettere in pratica. L’olio d’oliva, ad esempio, rafforza le ciglia e ne favorisce la crescita. Inoltre, essendo ricco di acidi grassi e di vitamina E, possiede anche proprietà nutrienti, idratanti e ricostituenti. Utilizzando uno scovolino da mascara pulito, o un cotton fioc, si applica sulle ciglia la sera e lo si lascia agire tutta la notte.

Del tutto simili sono le proprietà dell’olio di ricino. Da far agire anch’esso per tutta la notte. Durante l’applicazione, bisogna aver cura di tendere il prodotto su tutta la lunghezza delle ciglia, insistendo soprattutto sulle radici. I risultati sono visibili già nel giro di un paio di settimane. Efficaci per lo stesso scopo sono, in generale, gli oli vegetali, come l’olio di cocco, quello di mandorle e quello di jojoba.