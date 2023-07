Mica solo col prosciutto sta bene il melone, ecco un antipasto, primo e secondo piatto dove si abbina magnificamente

Nella stagione estiva possiamo riempire il carrello con tanta frutta di stagione. Tra questa sicuramente spicca il melone, immancabile in ogni casa. Solitamente lo si consuma a fine pasto o come spuntino, ma non di rado diventa un gustoso antipasto accompagnato al prosciutto crudo. In realtà il melone si abbina bene anche con tanti altri ingredienti nella preparazione di svariati piatti.

Il melone è di stagione tra maggio e settembre, il che spesso ci porta a farne grandi rifornimenti. D’altronde il suo gusto dolce lo rende gradito a grandi e piccoli. In più farebbe anche bene, infatti conterrebbe sostanze antiossidanti. Inoltre, gioverebbe anche al metabolismo degli zuccheri. Il più delle volte tendiamo a consumarlo crudo dopo averlo affettato e sbucciato. Tutt’al più lo serviamo generalmente in un piatto assieme a qualche fetta di prosciutto crudo, il più classico degli antipasti. Un vero peccato limitarne così il suo utilizzo, perché mica solo col prosciutto sta bene il melone. Può invece essere l’ingrediente di differenti preparazioni attraverso combinazioni che potremmo non aver mai provato.

Antipasto con melone e… Gamberi

Il cocktail di gamberi indubbiamente è un altro antipasto classico, nonché semplice e veloce da preparare. Servito all’inizio di una cena fa sempre la sua bella figura. Possiamo però anche variarlo e renderlo più originale, includendovi nella sua preparazione del melone. Sarà sufficiente lessare i gamberi in acqua salata bollente per qualche minuto, facendo attenzione a non stracuocerli. Dopo di che li sgusceremo.

Invece della salsa rosa, poi, mescoleremo dello yogurt greco con qualche goccia di tabasco. Tagliamo il melone a cubetti e uniamolo ai gamberi e alla salsa. Conserviamo il tutto in frigorifero. Per servire il tutto, possiamo utilizzare delle coppette oppure preparare dei cestini di grana. Per farlo, sarà sufficiente porre in una padella, sul fornello, della carta forno col grana grattugiato disposto a formare un cerchio. Quando si sarà sciolto, poggiamovi sopra un altro pezzo di carta forno e premiamo la cialda che avremo ricavato su un bicchiere per modellarlo a cestino.

Mica solo col prosciutto sta bene il melone, si abbina bene anche al pesce!

Con il melone si possono preparare però anche primi e secondi piatti. Si potrebbe preparare una buonissima insalata di pasta. Basterà estrarre la polpa del melone e frullarla assieme a qualche cucchiaio di yogurt greco. Vi aggiungeremo poi pepe, sale e qualche fogliolina di menta. Prendiamo poi dei filetti affumicati di salmone. Cuociamoli in padella con un filo d’olio extravergine di oliva e poi sfilacciamoli. Bolliamo delle farfalle in acqua salata e scoliamole. Le condiremo con la salsa di melone e il salmone assieme all’olio in cui l’abbiamo cotto. Poniamo il tutto in una zuppiera e facciamo raffreddare in frigorifero.

Come secondo piatto invece possiamo combinare il melone col merluzzo. Tagliamo a quadretti dei filetti di merluzzo e anche il melone, dopo averlo ripulito. Poniamo sul fornello una padella con dell’olio extravergine di oliva e i pezzi di melone, facciamoli cuocere un poco per ammorbidirli e insaporire l’olio. Dopo di che aggiungiamo il merluzzo e sfumiamo con vino bianco. Aggiungiamo sale e pepe rosa. Laviamo e asciughiamo della rucola da unirvi. Per concludere, condiamo con una salsa preparata mescolando dell’olio extravergine e un cucchiaio di succo di limone e uno di arancia. Per gustare al meglio il piatto, dovrà essere freddo.

Dunque, abbiamo visto come il melone si presti davvero a tanti piatti e anche senza prosciutto. Le idee fornite poi sono piatti freschi ideali per l’estate, al pari del vitello tonnato e dell’insalata di riso. Quindi d’estate potremmo approfittarne per mangiare melone a volontà in vari modi, attenzione però se si usano diuretici perché potrebbe interferire.