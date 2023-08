Sono giorni decisivi questi per i mercati azionari, e la giornata è iniziata all’insegna della debolezza. Come inquadrare questo fatto? Solitamente un mese che si è chiuso con un forte rialzo come quello di luglio inizia al ribasso per qualche giorno Questa volta però, c’è da prestare molta attenzione perchè il rialzo da marzo ad oggi è stato molto forte, e il 4 agosto scadrà un nostro setup annuale, e questa data è attesa di massimo rilevante. Si prepara il ribasso dei mercati azionari? Potrebbe ma procediamo per gradi senza dare nulla per scontato.

Obiettivi di prezzo raggiunti

Da inizio anno abbiamo segnalato la data del 4 agosto come molto importante, e da marzo e poi dal 6/7 aprile, abbiamo indicato che essa potesse essere di massimo rilevante ma relativo. Il massimo annuale infatti è atteso fra la fine del mese di novembre e la prima decade di dicembre.

In data 22 luglio su queste pagine abbiamo indicato quali obiettivi di prezzo potessero essere raggiunti entro il 4 agosto, prima di dare spazio a una correzione di almeno un mese.

Essi erano:

Dax Future

16.790

Eurostoxx Future

4.535

Ftse Mib Future

29.980

S&P500

4.630/4.750.

Ci siamo molto vicini. E oltre ai prezzi quasi raggiunti si iniziano ad affollare un eccesso di ipercomprato e delle prime divergebze negative. Tutto sembrerebbe per far avverare la previsione del 4 agosto? Potrebbe essere.

Si prepara il ribasso dei mercati azionari?

Alle ore 16:32 della seduta di contrattazione del giorno 1 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.381

Eurostoxx Future

4.446

Ftse Mib Future

29.580

S&P500

4.568,44.

Cosa potrebbe far iniziare un ritracciamento?

Chiusure giornaliere inferiori a

Dax Future

16.085

Eurostoxx Future

4.331

Ftse Mib Future

28.935

S&P500

4.527.

Siamo arrivati a un momento decisivo dove sembrerebbero combinarsi sistemi previsionali, oscillatori di tendenza per far partire un ribasso. Al momento, nonistante la debolezza odierna la tendenza rimane rialzista.

Vedremo cosa accadrà da oggi al 4 agosto, e poi ci regoleremo di conseguenza.

