Un gatto può essere un amico davvero fedele. Sono molte le leggende che vedono questi animali come restii alle coccole, ma le cose non stanno esattamente così. Infatti, l’atteggiamento del nostro amico felino dipende da tantissime cose. In primis, sicuramente, bisogna considerare l’educazione che gli diamo. Il modo in cui decidiamo di comportarci con lui, scatenerà certamente una reazione e quindi dobbiamo porre molta attenzione al modo in cui cerchiamo di abituarlo. Inoltre, anche la razza potrebbe avere un importante peso nel carattere del gatto. Infatti, ce ne sono alcuni che sembrano più predisposte alle coccole. Per non parlare poi della longevità. Anche in questo caso la razza può avere un ruolo non indifferente.

Proprio questa è la razza di gatto tra le più longeve e affettuose in assoluto

Dunque, oggi proponiamo due parole chiavi importantissime per molte persone che vogliono prendere un gatto con sé. Ci stiamo riferendo a longevità e affettuosità. Queste due caratteristiche, infatti, sono fondamentali per alcuni e forse potrebbero essere racchiuse in alcune razze in particolare. In passato avevamo già indicato alcune razze di gatto perfette per chi desiderasse un amico affettuoso e amorevole. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, ne avevamo indicata uno nello specifico. Oppure, in un altro articolo, avevamo evidenziato le caratteristiche, sempre relative all’ambito dell’affettuosità, di un’altra. Oggi parliamo, invece, del Mau Egiziano. Infatti, proprio questa è la razza di gatto tra le più longeve e affettuose in assoluto. Questo adorabile micio ha delle origini antiche e sembra fosse tra le razze di gatto più amate dagli egiziani tanto che sembra che questi ultimi gli attribuissero doti magiche.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Le caratteristiche principali del Mau egiziano

La razza di cui stiamo parlando oggi ha sicuramente una caratteristica che potrebbe interessare moltissime persone. Ci riferiamo, in questo caso, alla longevità. Pare che il Mau egiziano, di media, viva circa 20 anni, dunque sicuramente avremo tempo per condividere tantissime emozioni con lui. In più, si tratta di un gatto molto affettuoso. Soprattutto, questo micio in particolare sente un forte legame con la propria famiglia e tenta di dimostrarlo il più possibile. All’inizio, forse, ci apparirà sulle sue, essendo un gatto piuttosto riservato. Ma una volta trovata la fiducia nei padroni, diventerà un amico leale, fedele e presente. La sua presenza in casa sarà gradita da chiunque e creerà un’atmosfera piacevole per tutti. Inoltre, il suo miagolio è piuttosto flebile e userà la voce solo per comunicare con il padrone qualora dovesse aver bisogno di qualcosa.

Approfondimento

La razza di gatto simpatica e affettuosa che si comporta come un cane, perfetta per la famiglia