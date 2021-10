Scegliere di accogliere nella propria casa un animale è certamente una fonte futura di gioia ma anche un impegno. Prendersi cura di un amico peloso, infatti, richiede attenzione e dedizione. Ma c’è da dire che, con tutto l’amore e l’affetto che si riceve dal proprio animale, tutti gli sforzi possono facilmente passare in secondo piano. Molti, per preferenza o per paura di non avere abbastanza tempo o spazio, preferiscono scegliere un gattino per avere compagnia. E alcuni, quando decidono di fare questo passo, hanno un grande dubbio che li attanaglia. Infatti, c’è la leggenda secondo cui i felini potrebbero risultare poco affettuosi e freddi. Ma le cose non stanno assolutamente così e la scelta della razza del nostro gatto può sicuramente aiutare ad evitare questa situazione.

Proprio questa è la razza di gatto affettuosa ed estroversa che tutti sognavamo di avere in casa

La scelta del proprio animale è certamente importante. Ed essendo un argomento che interessa e coinvolge molti di noi, ne avevamo già parlato in precedenza. Per esempio, in questo nostro articolo, avevamo indicato un’altra razza di micio che potesse regalarci amore incondizionato. Oppure, sempre in un altro articolo, avevamo evidenziato le qualità amorevoli di un’altra razza ancora. E oggi vogliamo fare la stessa cosa, presentando il gatto Ragamuffin. Infatti, proprio questa è la razza di gatto affettuosa ed estroversa che tutti sognavamo di avere in casa. Scopriamo di più sul carattere di questo micio e sugli aspetti del suo comportamento che lo caratterizzano.

Il carattere dolce e amorevole del Ragamuffin

Il Ragamuffin è un gatto elegante e davvero bellissimo. Si tratta di una razza che deriva dall’incrocio del Ragdoll, del Persiano e dell’Himalayano. E riporta alcune delle caratteristiche dei precedenti antenati. Iniziamo con il dire che si tratta di un micio che ama la tranquillità e le coccole, e che si trova a suo agio in un appartamento circondato dalla famiglia. Si dimostra spesso estroverso, anche con persone che non conosce molto bene, e tende ad aprirsi a coccole e gesti affettuosi vari. Il padrone per lui è un vero e proprio punto di riferimento e farebbe di tutto per lui.

Inoltre, sembra che le femmine siano ancora più affettuose degli uomini e ricerchino sempre il contatto fisico con i membri della famiglia con cui abitano. Stiamo parlando, in più, di un gatto perfetto anche per i bambini. Infatti, per quanto preferisca la quiete rispetto al gioco, raramente diventa aggressivo e con un bambino si mostrerebbe comprensivo e protettivo.

