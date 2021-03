Si dice sempre che i gatti siano sfuggenti, freddi e opportunisti. Ma è anche ora di sfatare questa vecchia leggenda. Un micio può essere un animale dolce e leale, se educato nel giusto modo. Ma se non siamo esperti di felini e non sappiamo come comportarci per renderlo affettuoso, c’è una cosa che possiamo fare. Guardare con attenzione la razza. Si trovano diversi tipi di gatto, infatti, che si comportano in modo dolce per indole. E la cosa fantastica è che possiamo trovarli anche presso associazioni di adozione, senza doverli comprare. Oggi vorremmo presentare un micio in particolare, che sicuramente farà breccia nel cuore di tutti. Dunque, vediamo la razza di gatto simpatica e affettuosa che si comporta come un cane, perfetta per la famiglia.

Il Manx, un gatto dolce e buffo che ci ruberà il cuore

Forse non tutti conoscono il Manx, un gatto dolcissimo di origine irlandese che viene dall’Isola di Man. Questo felino ha tantissime qualità che faranno innamorare chiunque lo accoglierà nella propria casa. Per prima cosa, dobbiamo specificare che è un gatto senza coda. Ma questa particolarità gli conferisce delle movenze alquanto bizzarre, che lo rendono simpaticissimo agli occhi di chiunque. Per non parlare poi del suo carattere, leale e affettuoso con la sua famiglia.

Ecco come si comporta in una famiglia che lo ama

Il Manx si trova bene in qualsiasi famiglia, basta che gli venga dato amore e rispetto. E, la cosa assurda, è che si comporta davvero come un cane. Infatti, ama passare il tempo con le persone e, soprattutto, riconosce il fischio del padrone. E, possiamo dirlo, questa è sicuramente una cosa rara per un micio. In più, il Manx è estremamente intelligente, e può imparare tutti i comandi che vogliamo insegnargli. Ultimo aspetto fondamentale: è di una dolcezza infinita. Ama le coccole, i giochi e il tempo trascorso in casa con i propri cari.

Dunque, ora sappiamo qual è la razza di gatto simpatica e affettuosa che si comporta come un cane, perfetta per la famiglia!

Approfondimento

Ecco l’importantissimo motivo per cui non dovremmo mai spruzzare dell’acqua al nostro gatto