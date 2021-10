Proprio come dicevano le nonne questi deliziosi frutti autunnali esploderanno di sapore grazie a una mela

I cachi sono frutti originari dell’Asia, dalla Cina al Giappone. La bontà dei suoi frutti e la facilità di coltivazione hanno permesso a questa pianta di diffondersi in buona parte dell’Europa.

Sicuramente è una delle piante da frutto più diffuse in Italia, una di quelle che regalano frutti nel periodo tardo autunnale da ottobre sino a novembre. Alcune specie, tuttavia, si spingono a produrre frutti anche fino a dicembre quando le altre piante da frutto sono spoglie.

La bellezza della pianta dei cachi la trasforma facilmente in un vero e proprio ornamento del giardino. Esistono diverse varietà di caco, pochi lo sanno ma esiste una netta differenza tra caco e caco mela.

Inoltre, questo frutto ben si presta ad essere utilizzato in cucina per preparare deliziosi risotti con gorgonzola dal sapore autunnale. Anche se pochi lo sanno saranno perfetti anche grigliati.

Il momento della raccolta di questo frutto è molto delicato dal momento che è necessario procedere con tempestività.

Periodo di raccolta

In autunno tutte le varietà di cachi sono mature e pronte per essere raccolte.

Il periodo di raccolta dei cachi va dalla metà del mese di ottobre sino a novembre e, come si scriveva, in alcuni casi dicembre.

I cachi, potranno essere raccolti già maturi, come il caco mela, ma nella maggior parte dei casi è preferibile sceglierli acerbi.

Raccoglierli prima della maturazione potrebbe rivelarsi provvidenziale per evitare che i frutti vengano colpiti da diversi eventi nefasti.

I primi nemici dei cachi potrebbero essere proprio gli uccelli e gli insetti. Gli uccelli, attratti dal colore della buccia, potrebbero accanirsi contro la polpa.

Insetti come la drosofila, poi, potrebbero essere attirati dalla dolcezza dei cachi.

Oltre agli essere viventi anche le condizioni atmosferiche come vento, pioggia o gelo potrebbero pregiudicare la raccolta.

Infatti il vento potrebbe far cedere i rami sotto al peso dei frutti, il gelo rovinare irrimediabilmente il raccolto e la pioggia bucare la buccia.

I cachi mela dalla polpa croccante e dura potranno essere consumati subito dopo la raccolta. I cachi classici, invece, avranno bisogno di un periodo di ammezzimento. In questo periodo di tempo la polpa diventerà morbida, dolce e succosa. Per favorire la maturazione di questo frutto sarà necessario sistemarlo vicino a delle mele che, sprigionando etilene, ne velocizzeranno il processo. Una tecnica utilizzata da sempre e molto utile nel caso in cui si debbano far maturare pochi cachi per volta.

Infatti, proprio come dicevano le nonne questi deliziosi frutti autunnali esploderanno di sapore grazie a una mela.