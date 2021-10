Guanti, cappello, sciarpa e calzettoni pesanti sono le armi più importanti di cui munirci per combattere il freddo. Ma ora che le temperature si stanno abbassando, possiamo cominciare a usare dei trucchi geniali per tenere a bada il freddo.

In particolare, quando abbiamo le mani fredde o la sciarpa non ci tiene abbastanza al caldo, possiamo utilizzate un oggetto banale ma utilissimo. Se ci ricordiamo di metterlo in borsetta, ci aiuterà a tenerci al caldo per diverse ore. Vediamo di quale oggetto stiamo parlando.

Cosa possiamo mettere in borsetta per aiutarci a mantenerci al calduccio per molte ore anche all’aperto? La risposta è semplicissima. Si tratta di una tazza termica. Le tazze termiche sono oggetti che si sono ormai diffusi nelle case della maggior parte degli italiani. E per una ragione ben precisa: possono tenere una bevanda calda molto a lungo, e sono più compatte, leggere e maneggevoli di un normale thermos. Ecco perché la tazza termica sta spopolando. È questo l’oggetto portatile da tenere sempre in borsetta per combattere il freddo con l’arrivo dell’inverno. Vediamo qualche consiglio su come sfruttarla al meglio.

Come scegliere quella più adatta a noi

Innanzitutto assicuriamoci che la tazza che abbiamo scelto sia assolutamente a tenuta stagna. Non vogliamo che tè o caffè caldo si versino proprio nella nostra borsetta.

In secondo luogo, consideriamo la nostra routine quotidiana prima di scegliere il modello più adatto a noi. Trascorriamo molte ore fuori casa? Se sì, ci conviene acquistare un modello abbastanza capiente, in modo da avere sempre a portata di mano tè e caffè caldo.

Se invece il tragitto da casa all’ufficio è molto breve, basterà una tazza piccola e leggera. Saprà mantenerci al caldo durante il tragitto senza pesare troppo in borsa.

Consigli su mantenimento e pulizia

È assolutamente fondamentale che la nostra tazza termica sia sempre svuotata e pulita quando torniamo a casa. Se non abbiamo l’abitudine di lavare i piatti a mano, scegliamo un modello lavabile in lavastoviglie per la massima praticità. Puliamo con particolare attenzione il tappo, dove si possono formare incrostazioni di tè o di caffè.

Per non rovinare il rossetto, e non macchiare i denti con tè e caffè, possiamo acquistare un modello con cannuccia, molto comodo e pratico.

Ecco come mantenerla sempre al top con una guida per pulire le tazze termiche in tre semplici mosse.