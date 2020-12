Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I cachi sono i protagonisti delle nostre cucine per tutto il periodo autunnale. Frutto dolcissimo e ricco di vitamine, può essere utilizzato in modi molto diversi tra loro.

Da un lato è ottimo da consumare semplicemente come spuntino per fare il pieno di energie, dall’altro è perfetto anche all’interno di varie ricette. Quando si tratta di ricette e di cachi tutti immaginano subito marmellate e torte. In realtà il caco ha una natura versatile che si abbina benissimo anche a ricette salate.

Ecco svelato come utilizzare i cachi per delle gustosissime ricette diverse dal solito che piaceranno a tutti. Si tratta soltanto di alcune idee, particolarmente indicate per chi ama l’agrodolce, per utilizzare i cachi in maniera differente.

Risotto con cachi, taleggio e mandorle

I cachi possono essere utilizzati per preparare degli ottimi risotti, in questo articolo si era trattato del risotto cachi e gorgonzola. Questa volta, invece, i cachi restano protagonisti ma saranno abbinati al taleggio e alle mandorle.

Si tratta di un primo semplicissimo da cucinare, i passaggi sono quelli di un classico risotto. Dapprima bisognerà fare cuocere il riso, prima della fine dalla cottura andrà aggiunta la polpa dei cachi.

Per finire il tutto andrà passato in una padella antiaderente con del taleggio e una spolverata di mandorle.

Grigliata di cachi

Ebbene sì, i cachi sono ottimi anche cucinati alla griglia. Da ricordare, però, che bisognerà prestare attenzione alla varietà di cachi utilizzata.

Per questa ricetta, infatti, sono ottimi i cachi mela, tipologia di caco con la consistenza di una mela facili da tagliare a fette. Dopo averli fatti cuocere sulla griglia saranno perfetti per essere utilizzati in deliziose insalate.

Toast cachi e pecorino

Nel caso in cui non si avesse troppo tempo da dedicare alla cucina sarà possibile utilizzare i cachi in una ricetta davvero semplice: un toast.

Abbinare cachi e pecorino farà di un semplice toast un perfetto pranzo veloce.

Filetto di maiale con salsa di cachi

L’ultimo consiglio per utilizzare i cachi in maniera alternativa non poteva non includere il filetto di maiale su salsa di cachi.

Dapprima andrà fatto cuocere il filetto di maiale, preferibilmente alla griglia. Mentre il filetto cuoce si dovranno prendere tre cachi, sbucciarli, frullarli e farli cuocere per cinque minuti ,a fiamma media, aggiungendo olio, sale e pepe.

Il filetto andrà servito su un letto di salsa di cachi.

Ecco svelati, dunque, come utilizzare i cachi per delle gustosissime ricette diverse dal solito che piaceranno a tutti.