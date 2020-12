Tutti amano e mangiano quotidianamente questi frutti ma in pochi ne conoscono le differenze.

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’inverno è decisamente la stagione dei cachi, frutti dolcissimi e morbidi perfetti per fare il pieno di energie e vitamine. Sul banco del mercato o al supermercato si possono trovare diverse tipologie di cachi: le più diffuse sono il classico caco e il caco mela.

Ma che differenza intercorre tra queste due varietà? È innegabile che il frutto sia il medesimo, la differenza è tutta nella tipologia di pianta.

Il caco

Il caco tradizionale è una pianta originaria dell’Asia, ha una forma sferica e un colore che varia dal giallo all’arancione fino al bruno.

Spesso viene consumato quando giunge a completa maturazione. Cioè quando il colore vira verso il bruno e la polpa risulta più morbida.

Mangiare il caco tradizionale, infatti, può risultare molto complesso per via della sua morbidezza.

Questo frutto è perfetto per mantenere l’organismo sano grazie all’apporto di vitamine. È ricco di zuccheri e proteine, oltre che di vitamine B, di vitamine C, vitamine E e di vitamine K oltre che di sali minerali come potassio, magnesio, calcio e fosforo.

Il caco mela

I cachi mela, invece, sono un frutto originato da un’altra varietà di caco. Le proprietà nutrizionali sono le medesime ma con alcune differenze.

Rispetto al caco tradizionale è caratterizzato da una scarsa presenza di tannino. Questo lo rende meno astringente e ne permette una diversa consumazione.

Infatti il caco mela potrà essere consumato anche se non perfettamente maturo. Il nome deriva dalla sua forma simile a una mela, anche la consistenza ricorda le mele.

La sua consistenza, infatti, è molto più compatta rispetto a quella del diospyros kaki e questo permette di mangiarlo, senza particolari problemi, in qualsiasi occasione.

La polpa si presenta molto consistente, quasi croccante, non si spaccherà tra le mani e si potrà sbucciare come una mela.

Anche questo frutto, come quello tradizionale, potrà essere utilizzato in cucina per realizzare deliziose marmellate o ricette salate.

