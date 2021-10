Fare le pulizie è una delle attività più noiose in assoluto. Il tempo passa più in fretta e più piacevolmente, però, se accendiamo il televisore o la radio per farci compagnia.

Ma non tutti gli show sono adatti ad accompagnarci nelle pulizie. Ci vuole qualcosa di rilassante, non troppo intenso e che possiamo seguire anche mentre siamo impegnati in altro. Un bel documentario ad esempio. E non ci sono documentari più mozzafiato e rilassanti di quelli naturalistici. Oggi consigliamo una splendida serie di documentari dai colori magnifici e dalla narrazione accattivante. Trasformeremo le pulizie di casa in un’occasione di intrattenimento e svago. Vediamo come.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Accendiamo la TV su questo spettacolare show mozzafiato e rilassante mentre facciamo le faccende domestiche

Ma di quale show stiamo parlando? Si tratta di una spettacolare serie di documentari naturalistici, disponibili sulla piattaforma Netflix. Parliamo della serie ‘Il nostro pianeta’. Si tratta di una serie britannica composta da 8 episodi, e disponibile su Netflix dal 2019. È stata la prima serie di documentari naturalistici pubblicata su Netflix e ha avuto un grandissimo successo internazionale. E per una buona ragione. Accendiamo la TV su questo spettacolare show mozzafiato e rilassante mentre facciamo le faccende domestiche.

Godiamoci le bellezze naturali de “Il nostro pianeta”

“Il nostro pianeta” (titolo originale “Our Planet”), esplora la magnifica diversità del mondo animale e degli ambienti naturali. Scopriremo anche le vite segrete di animali che spesso non vediamo rappresentati nei documentari naturalistici, come le formiche, i ricci di mare, i licaoni e persino le creature degli abissi.

Ma il punto di forza di ‘Il nostro pianeta’ sono certamente le riprese mozzafiato. I colori e le immagini in HD sapranno trasportarci nel mondo incantato degli animali, dai più piccoli ai più grandi.

Dalle foreste, ai deserti, agli abissi

Ogni episodio ci porta alla scoperta di un ambiente naturale. Partiamo dalle distese ghiacciate dei poli, per poi avventurarci nelle profondità della giungla. Gli episodi successivi esplorano le barriere coralline e la ricchissima diversità biologica dei loro abitanti. Dai mari passiamo ai grandi deserti e alle estese pianure della Terra, per poi tuffarci in fiumi e laghi, e addentrarci nelle foreste temperate. Uno spettacolo mozzafiato e commovente, assolutamente da guardare.

Ma questa non è l’unica serie naturalistica di Netflix che ci saprà incantare. Se ci piacciono le scene naturali, non dobbiamo assolutamente perderci “La vita a colori”. Finalmente è arrivato il nuovo documentario di Netflix spettacolare e mozzafiato che tutti aspettavamo.