Pronti per la prova costume? Ecco cosa fa Jennifer Lopez per avere addominali scolpiti e un lato B di marmo anche dopo i 50 anni

Nessuno di noi ha il potere di fermare il tempo che passa. Tutto ciò che possiamo fare è cercare di mantenerci in forma nei limiti delle nostre possibilità. Eppure è inevitabile guardare le star sul red carpet, perché per alcune di loro sembra proprio che gli anni non avanzino mai. È il caso della stupenda Jennifer Lopez, cantautrice ed attrice di successo. Il suo fisico scultoreo lascia tutti senza fiato ed oggi vogliamo svelare i suoi segreti di bellezza.

Ha 53 anni, è madre di 2 figli e moglie dell’affascinante attore Ben Affleck. Jennifer Lopez è più in forma che mai ed è sempre perfetta ed impeccabile con qualsiasi outfit. Ma qual è il segreto per essere così in forma dopo i 50 anni? Non dobbiamo pensare che JLo non faccia nulla per avere un fisico così perfetto, tutt’altro.

L’artista balla, fa la lap dance e pratica molti sport diversi per mantenersi in forma. Oggi vogliamo svelare in cosa consistono il suo allenamento e la beauty routine che le permettono di sembrare poco più che una trentenne.

Pronti per la prova costume? Se vuoi essere in forma per l’estate prova a seguire questo allenamento consigliato da JLo

Jennifer Lopez dedica molte ore al giorno ad attività di danza e fitness. Anche se noi non possiamo dedicarci all’attività fisica per ore e ore, possiamo comunque eseguire gli esercizi che fa la star americana. Si tratta di un allenamento breve ma molto efficace. Innanzitutto, cerchiamo di trovare almeno 30 minuti da dedicare ogni giorno per fare esercizi. Il riscaldamento è fondamentale per non farsi male. Piccoli salti sul posto e qualche jumping jack: falli per almeno 3 minuti.

Per allenare i muscoli addominali e avere la pancia piatta, JLo pratica il salto con la corda, gli squat e i plank. Fare serie da 2 minuti per ogni esercizio ti aiuterà ad avere addominali scolpiti. Per allenare il fondoschiena, invece, Jennifer Lopez esegue sumo squat, squat con pesi e salti in alto contraendo i glutei. Dedica a questi esercizi almeno 10 minuti e noterai presto la differenza. Infine, dedica circa 20 minuti ad attività cardio come la corsa o lo spinning: in questo modo brucerai grassi e aumenterai la resistenza.

Non è solo una questione di allenamento: scopri i 5 segreti di JLo

Siete pronti per la prova costume? Come potrai immaginare, per quanto allenarsi sia importante, a volte non basta. Jennifer Lopez per avere un fisico così prestante dorme almeno 9 ore per notte. Questo aiuta ad essere in forma e concentrati il giorno dopo per affrontare il lavoro e l’allenamento con la giusta motivazione e impegno. Inoltre, dormire bene aiuta avere una bella pelle senza usare costosissime creme.

Per proteggere la pelle, JLo usa sempre la protezione solare, anche nelle giornate uggiose. In questo modo, protegge la pelle dall’invecchiamento, dalle rughe e dalle macchie. Per essere bella, devi rinunciare a qualcosa. I vizi rovinano la pelle e ti fanno invecchiare più velocemente. Ecco perché JLo non beve alcol, non assume caffeina e non fuma. Ovviamente, la cantante mangia cibi sani, limita il consumo di dolci e zuccheri: una dieta sana e bilanciata è alla base per una forma fisica ottimale.