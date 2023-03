Addominali e pancia piatta: inutile che ti ammazzi di crunch, per far uscire la tartaruga serve altro!

Avere una pancia piatta è il sogno di tutti. Ma per sfoggiare la tanto ambita tartaruga, è inutile sfiancarsi di crunch se prima non si è sciolto il pannicolo adiposo che sta sopra!

La pancia è il grande cruccio della maggior parte delle persone. Si tratta del punto dove si tende ad accumulare grasso. Donne e uomini, anche se magri e allenati, possono avere una pancia più o meno prominente. Tutti vorrebbero avere un bel ventre piatto. I più fanatici, poi, addirittura ambiscono a far emergere la tanto agognata tartaruga.

Addominali e pancia piatta: inutile che ti ammazzi di crunch

Chi vuole dimagrire a livello del girovita, concentra gran parte del suo workout sui vari tipi di addominali. In realtà, però, questo serve davvero molto a poco. Ti faccio un esempio pratico per spiegarmi meglio. Sicuramente penserai che facendo sessioni da 100 crunch ogni giorno, la tua pancia diventerà piatta come una tavola. Purtroppo no, anzi, sto per darti un’amara notizia.

I crunch, e tutte le sue diverse varianti, servono per tonificare e rendere più forti i muscoli dell’addome. Gli esercizi di forza e tonificazione servono per aumentare la forza ed ingrandire i muscoli. Ciò significa che, aumentando il volume del tuo addome, la tua pancia risulterà ancora più prominente perché andrai ad aumentare lo spessore di muscolo che sta al di sotto dello strato di adipe!

Consigli per far dimagrire la pancia

Ora è quindi chiaro. Addominali e pancia piatta: inutile che ti ammazzi di crunch! Il grasso altro non è che adipe accumulato. Gli esercizi di forza e tonificazione non sciolgono di certo il grasso! Sicuramente, un allenamento anaerobico è utile perché va a costruire massa muscolare. E, più il muscolo è grande, più richiede dispendio energetico per lavorare bene. Di base, però, per sciogliere il grasso, servono deficit calorico e allenamento aerobico, e quindi attività cardio, tipo corsa, cyclette, camminata veloce e nuoto.

Se si vuole sciogliere il grasso in eccesso, e al tempo stesso aumentare la massa muscolare, è fondamentale avere un programma di allenamento ben strutturato, studiato appositamente per il singolo da un personal trainer professionista. Meglio ancora, poi, sarebbe unire le competenze del personal trainer a quelle di un nutrizionista o esperto di alimentazione sportiva. Nella dieta e nello sport, fare di testa propria è sempre sbagliato!

Altro errore comune: esagerare con il numero di allenamenti a settimana

Chissà perché, tutti siamo portati a pensare che più ci alleniamo e più in fretta otteniamo i risultati sperati. Un buon allenamento implica anche momenti di riposo, il cosiddetto “recupero”, che è fondamentale rispettare. Devi pensare che quando ti alleni, il muscolo si lacera, subisce una sorta di microtrauma. Ed è proprio durante il successivo periodo di riposo che il muscolo, per riparare il “danno”, si ricostruisce aumentando di volume.

Se vuoi allenarti tutti i giorni, devi alternare i gruppi muscolari. Pertanto, non devi fare gli esercizi per l’addome ogni giorno. Il gruppo muscolare addominale va trattato al pari di glutei, gambe, dorso, petto, spalle e di tutti gli altri distretti muscolari.