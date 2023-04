Apparecchiare in modo impeccabile la tavola a Pasqua coi consigli di Csaba più qualche idea per eleganti centrotavola

A Pasqua punto di raccoglimento con amici e familiari è la tavola. Attorno alla stessa non solo si mangia e si beve, ma ci si intrattiene in chiacchiere e risate. Nel momento in cui ci troviamo ad essere noi i padroni di casa sarà fondamentale allestirla affinché rispecchi il clima di festa, risultando di buon gusto e confortevole. Per non commettere errori nell’arte di apparecchiare, possiamo contare sui consigli preziosi di un’esperta: Csaba dalla Zorza.

Csaba dalla Zorza, rinomata chef, conduttrice televisiva, scrittrice e redattrice, è tra le massime esperte di buone maniere. Un ruolo in cui la conosciamo tutti bene grazie alla sua partecipazione a Cortesie per gli ospiti in qualità di giudice. Programma che ha dimostrato quanta attenzione ponga sull’apparecchiare e quanto ne sappia in merito.

Dunque, chi altri potrebbe darci consigli migliori ed evitarci cadute di stile? Scopriamo quindi come apparecchiare in modo impeccabile la tavola a Pasqua e come decorarla in modo raffinato. Possiamo seguire i preziosi suggerimenti di Csaba guardandola in TV, ma anche leggendo i suoi libri e articoli, nonché consultando il suo sito. Proprio su questo possiamo trovare tante linee guida per la nostra tavola ed è proprio a queste che faremo riferimento.

Regole d’oro di Csaba regina del bon ton

La tovaglia deve essere di dimensioni e forma adatte a coprire l’intera tavolata. Ovviamente dovrà essere anche pulita e ben stirata, priva di pieghe. I tovaglioli dovranno abbinarsi bene al suo colore. La disposizione generale dovrà essere armonica e simmetrica. Ciò significa che anche i coperti dovranno essere equidistanti e paralleli. Per intenderci, infilare una sedia in più, magari contro la gamba del tavolo, rovina non solo l’estetica ma va anche a discapito dello spazio a disposizione dei commensali. Il medesimo discorso vale anche per gli abbellimenti.

Passiamo alle stoviglie, salvo non utilizzare dei sottopiatti, dovremo apparecchiare coi piatti piani. A sinistra collocheremo le forchette, ponendo esternamente la prima da utilizzarsi e così via fino ad avvicinarsi al piatto. Generalmente un paio di forchette sono sufficienti, ad esempio una per le crespelle e un’altra per l’agnello, evitiamo di affollare troppo la tavola. A destra del piatto andrà il coltello, con la lama rivolta verso l’interno. A destra del coltello il cucchiaio in caso si serva una minestra.

Le posate da dessert e frutta si possono portare a tavola assieme alle pietanze, in caso contrario si dispongono davanti al piatto. Per quanto riguarda i bicchieri, saranno sufficienti uno per l’acqua e uno per il vino. Csaba saggiamente suggerisce di rispettare sì il galateo, ma mantenendo sobrietà e senza esagerare in numero di stoviglie e posate per una tavola domestica.

Apparecchiare in modo impeccabile la tavola a Pasqua: come farlo in modo carino

Viste le regole per apparecchiare, non rimane che vedere come rendere più graziosa la tavola. Nel farlo cercheremo di attenerci alla sobrietà e armonia dettate da Csaba. Per quanto riguarda la tovaglia e i tovaglioli, scegliamoli in tonalità chiare. Col bianco sicuramente non si sbaglia mai, ma possiamo anche puntare su tinte pastello che portino in tavola l’idea della primavera. Ad esempio un verde salvia e un rosa pesco.

Immancabili i centrotavola, ma più che su qualcosa di vistoso e ingombrante puntiamo su elementi delicati. Disponiamo ad esempio dei candelabri in vetro simmetricamente lungo la tavola con candele rosa antico o di colori tenui. Oppure dei piccoli vasi di vetro con rami di ciliegio o pesco in fiore. In alternativa creiamo delle piccole composizioni con fiori tipicamente primaverili, quali tulipani, camelie e narcisi. Ovviamente le tonalità dovranno ancora una volta combinarsi con quelle della tovaglia e delle stoviglie. L’idea in più è utilizzare dei gusci d’uovo dipinti in colori pastello e inserivi all’interno primule, violette e margheritine.