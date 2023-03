Per rassodare il corpo dopo i 50 anni ecco gli esercizi di Sabrina Salerno che le fanno avere un fisico perfetto

Mantenersi in forma è faticoso, soprattutto col passare degli anni. Tanto più quando per le donne giunge il periodo della menopausa. Ma non bisogna rassegnarsi agli effetti del passare del tempo, anche dopo i 50 anni si può avere un corpo tonico da fare invidia a una ventenne. Lo dimostra bene Sabrina Salerno, che a 55 anni mantiene lo stesso fisico di quando era ragazza. Scopriamo quali sono i suoi segreti.

Sabrina Salerno, classe 1968, è un’indiscussa icona di bellezza, basti pensare alle bambole prodotte negli anni ‘80 che ne riproducevano l’immagine. A consacrarla come tale sicuramente il suo corpo sodo, snello ma formoso, un fisico che ancora oggi conserva e che le dona una seduzione unica.

I segreti di Sabrina Salerno per rassodare il corpo dopo i 50 anni

La cantante ha più volte parlato della sua silhouette, rilasciando diverse dichiarazioni a riguardo. Avrebbe negato interventi di chirurgia estetica, attribuendo bensì la sua forma a madre natura ma soprattutto all’attenzione che vi ripone. Tutto parte dall’alimentazione, curata come quella di Kate Middleton, ma in parte differente. La sua nutrizione si baserebbe soprattutto sulla dieta mediterranea, consumerebbe tanta frutta e verdura. Sarebbe una vera appassionata di zuppe ma non di dolci. Più che alle tentazioni dolci cederebbe a quelle salate: soprattutto pizza e spaghetti, nonché a un bicchiere di vino rosso.

A contribuire poi in gran parte sarebbero gli allenamenti costanti ai quali si sottopone. Sabrina Salerno si allenerebbe dalle 3 alle 5 volte settimanali e avrebbe un personal trainer che organizza le sue attività fisiche. Una possibilità di cui sicuramente non tutti possiamo disporre, ma possiamo però ugualmente copiare i suoi allenamenti per rifarli in palestra. Naturalmente considerando la nostra agilità e consultando il coach della palestra.

Almeno 3 allenamenti a settimana

Possiamo avere un’idea degli esercizi che svolge Sabrina Salerno per rassodare il corpo dopo i 50 anni grazie alle sue dichiarazioni e ai video condivisi sui social. Vi troveremo preziosi consigli per dimagrire ma anche per tonificare il tono muscolare, due necessità particolarmente sentite in menopausa. Tra le attività che svolge vi è il ballo, divertente e in grado di coinvolgere tutto il corpo. Praticherebbe precisamente pole dance, ideale per rinforzare i muscoli, ma anche per scolpire e tonificare. Agirebbe sull’addome ma anche su gambe e braccia.

Vi sarebbe poi il TRX, ossia l’allenamento in sospensione basato su elastici di nylon ai quali agganciarsi. Oltre a far dimagrire, avrebbe un effetto tonificante su tutto il corpo. Ovviamente nel TRX e nella pole dance sarà bene non improvvisarsi e cominciare da esercizi base. Se ci sembrano troppi difficili per noi, possiamo prendere in considerazione gli altri esercizi che fanno parte della sua routine sportiva.

Tra questi rientrano gli squat con i pesi e lo step, entrambi efficaci sui glutei nonché per bruciare calorie. Da quanto vediamo dai suoi video, è solita anche fare piegamenti, mantenendo le mani incrociate e sollevandosi sulle punte dei piedi. Inoltre, altro esercizio interessante per gambe e bassi addominali che pratica, consiste nel distendersi su un fianco tenendo le gambe piegate e sovrapposte bloccate da elastici. Si farà forza per sollevare in più ripetizioni la gamba superiore e poi si farà lo stesso cambiando lato.

Infine, altro strumento che utilizza molto sarebbe la fit ball, perfetta per la postura e la schiena. La userebbe per farvi plank e per far lavorare gli addominali alti coi pesetti. Insomma, dai Vip possono arrivarci tanti consigli d’oro per sentirci più belle, dalle labbra carnose di Monica Bellucci alla silhouette di Sabrina Salerno.