Semina aprile luna calante: ecco i momenti migliori per seminare e trapiantare secondo il calendario lunare

La primavera ti spinge verso un dovere che è anche piacere, ossia quello della semina dell’orto. Per non sbagliare e avere i risultati migliori puoi fare riferimento al calendario lunare. Di che cosa si tratta? Ecco la spiegazione, nello specifico per quello che riguarda la fase cosiddetta di luna calante.

La stagione primaverile è da poco iniziata e prati e alberi si stanno riempiendo di splendidi fiori. Inoltre, le giornate si sono allungate e il sole ti fa compagnia per più tempo. Questo bellissimo quadro non fa altro che stimolarti a uscire di casa e a recarti nel tuo giardino, dove vai a prenderti cura del tuo orto. Questo compito piacevole è per te, però, anche un dovere, affinché l’orto risplenda e dia i suoi frutti al momento giusto. E proprio il momento riveste particolare importanza quando parliamo di trapianti e semine nell’orto. Come si può fare a capire quando compiere l’azione giusta? In questo caso può aiutarti il calendario lunare, ossia l’indicazione delle varie fasi che attraversa la luna durante un dato periodo. Più propriamente, parliamo in particolare di quando il satellite è in fase calante.

Semina aprile luna calante: tutte le date

Quando la luna è detta calante, puoi vederla a spicchio, con la sua parte arrotondata girata verso Est. Quando la luna si trova in questa posizione ciò segnala un buon periodo per le semine e i trapianti nell’orto. Semina aprile luna calante: nello specifico dobbiamo segnare le date comprese dal 6 al 19 aprile. Successivamente alla luna piena, il 6 aprile ci traghetterà direttamente nella fase di luna calante. Che, come già detto, si protrarrà sino al 19 di aprile.

In questi precisi giorni, nel terreno si creeranno condizioni di maggiore umidità e l’energia delle piante si sposterà lungo le loro radici. Cosa significa tutto questo? In poche parole, è il momento migliore per trapiantare e seminare ortaggi che si annidano e crescono sotto il terreno.

Quali ortaggi trattare in questo periodo

Posto quello che abbiamo detto, ecco gli ortaggi ideali da seminare o trapiantare in questo periodo. Parliamo di barbabietola rossa, carote, patate, ravanelli, porri, cipolle, zenzero e curcuma. Nello specifico, ravanelli, carote e barbabietola dovranno essere trattati con la semina a spaglio, mentre le patate andranno direttamente interrate.

Si parla anche di interramento, ma solo dei rizomi, per zenzero e curcuma. E per quanto riguarda i trapianti? Questi sono riservati ai bulbilli di porri e cipolle.