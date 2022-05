In questo periodo di primi caldi in molti di noi non amano mangiare molto e scelgono piatti leggeri e veloci. D’estate il metabolismo cambia e il fabbisogno di energia infatti diminuisce. Se d’inverno amiamo paste al forno, gnocchi e altri piatti calorici, d’estate preferiamo insalate e piatti freddi. Oggi vogliamo parlare di un piatto nutriente ma leggero e soprattutto semplice e veloce da preparare.

Si tratta di una ricetta della tradizione greca che è adorata da chi la scopre. Infatti, è pronta in quattro minuti con tre ingredienti, questo piatto perfetto per le sere d’estate in cui vogliamo rimanere leggeri.

Ingredienti poveri per un piatto perfetto

I fortunati che possono trascorrere le vacanze in luoghi da sogno come le isole cicladiche o la Grecia continentale sanno bene come la cucina del Paese sia ricca e gustosa. Grazie alle materie prime di primissima qualità e alla verdura freschissima, i piatti greci sono famosi in tutto il Mondo.

Il piatto che andremo a preparare oggi è a base del più celebre ingrediente della cucina ellenica, ovvero la feta. Avremo bisogno di due panetti di feta, olio EVO, semi di sesamo, miele e sale e pepe. Non ci servirà altro che una pirofila di piccole dimensioni e un forno.

Con questi ingredienti andremo a preparare la classica feta al forno con miele e sesamo, che farà impazzire ospiti e familiari.

Pronta in quattro minuti con tre ingredienti, ecco la ricetta greca che fa impazzire i turisti da Mikonos e Santorini

Iniziamo scolando i panetti di feta in modo che non siano asciutti. Possiamo tamponarli con un pezzo di carta assorbente. Ora in un recipiente possiamo creare un miscuglio con tre cucchiai di miele e uno di olio EVO. Con un pennello da cucina possiamo spennellare la feta in modo che sia ricoperta dal dorato condimento. Ora possiamo impanarla nei semi di sesamo e posizionarla in una pirofila. Possiamo aggiungere un filo di sale e pepe a gradimento.

A questo punto non ci resta che infornarla a 200° C in forno statico e aspettare che diventi croccante. In quattro minuti la feta sarà pronta, ma possiamo lasciarla fino a dieci minuti. Ora possiamo servire il formaggio in tavola direttamente nella pirofila.

