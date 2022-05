L’estate si sta avvicinando e tutti noi non vediamo l’ora di passare qualche settimana al mare in completo relax. Se desideriamo organizzare un vero e proprio viaggio, dobbiamo sapere in anticipo quali regole seguire per spendere meno e assicurarci i posti migliori.

Oggi vogliamo parlare in particolare di una meta amatissima dagli italiani, la Grecia. Questo Paese e le sue isole offrono destinazioni da sogno con mare pulito e caldo. Durante i mesi di alta stagione, però, i prezzi possono raggiungere picchi estremi e le folle di turisti essere davvero enormi. Altro che luglio e agosto, infatti, è questo il periodo dell’anno migliore per fare le vacanze nelle isole greche senza rinunciare ai piaceri della vita, scopriamolo insieme.

La stagione estiva dura di più di quella turistica

Le più quotate mete del Mediterraneo hanno un’alta stagione che dura da metà giugno a fine agosto. In questo periodo di tempo la folla di turisti raggiunge le mete più celebri e le affolla facendo alzare i prezzi.

In Grecia, in particolare, le isole vivono di un turismo di massa durante l’estate e di numeri minimi durante il resto dell’anno. Quel che bisogna sapere, però, è che il mare e il clima sono caldi e confortevoli durante i mesi primaverili e autunnali. Nelle isole greche, infatti, è possibile fare il bagno da maggio a novembre senza infreddolirsi.

Per questo motivo, se amiamo fare vacanze al caldo ma non vogliamo spendere troppo, possiamo scegliere i mesi di bassa stagione come maggio e settembre.

Altro che luglio e agosto, è questo il periodo dell’anno migliore per fare le vacanze nelle isole greche senza spendere una fortuna

C’è da dire, però, che durante maggio e settembre il clima non è perfetto. Se verifichiamo le statistiche di piovosità e temperatura, notiamo come il mese con il clima più confortevole sia ottobre. In questo periodo il caldo agostano è andato via e ci possono essere alcune piogge rinfrescanti. Inoltre, il mare ha assorbito il calore durante l’estate ed è caldo e piacevole.

I prezzi di ottobre sono molto bassi, spesso anche inferiori alla metà del mese di novembre. Se vogliamo organizzare una vacanza al mare in Grecia, non dovremo fare altro che scegliere un volo con delle compagnie low cost e partire alla scoperta di uno dei mari più belli del Mondo.

Approfondimento

