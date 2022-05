Ogni giorno produciamo un sacco di rifiuti. Nonostante la raccolta differenziata, ormai diffusa ovunque, si tratta comunque di un grande spreco. Al di là del fattore inquinamento, gettare via sempre tutto è uno spreco anche a livello economico. Il riciclo creativo è un hobby che ci dà la possibilità di dar vita a nuove creazioni fantasiose ed oggetti utili. Possiamo ad esempio riutilizzare le confezioni di ricotta.

I barattoli di latta sono tra gli oggetti che più spesso finiscono nel bidone della spazzatura. D’altra parte, ci sono tantissimi alimenti che vengono venduti in questi contenitori. Pensiamo ai legumi, come fagioli, ceci e lenticchie, ma anche ad alcune marche di caffè e ai pomodori pelati. Una volta svuotati dal loro contenuto, li possiamo lavare per bene ed eliminare l’etichetta. A questo punto, non resta altro da fare che liberare la fantasia e mettersi all’opera. Nelle prossime righe daremo qualche utile suggerimento da prendere come spunto.

Mai buttare i barattoli di latta vuoti perché con il riciclo creativo diventano utili in casa, ufficio, balcone e giardino

Il riciclo più semplice è trasformare le nostre latte in porta vasi. Possiamo sistemarvi le piantine aromatiche, piante grasse o dei fiori. In base al contenuto, possiamo poi scegliere se sistemare i nostri vasetti sul top della cucina o sul davanzale della finestra. Valida alternativa è anche il balcone, magari appendendoli alla ringhiera oppure ad una vecchia scala per dar vita ad una fioriera verticale che funge anche da divisorio col terrazzo del vicino.

Contenitori utili per più contesti

Per via della loro forma, i barattoli di latta sono praticissimi contenitori. In base alle esigenze, li possiamo trasformare in:

portaposate da sistemare vicino al lavandino;

un porta trucchi (matite, mascara, pennelli, eyeliner…) da tenere sulla mensola dello specchio in bagno;

portapenne, per tenere in ordine la scrivania dell’ufficio;

set artistico dove sistemare pennelli di varie misure e tubetti di colore.

Molto originale anche l’idea di utilizzare i barattoli di latta come contenitori per gli asciugamani da ospite. Basterà sistemarli in bagno e collocarvi all’interno le piccole salviette arrotolate.

Un’idea romantica

Lavorando la latta con punteruolo e martello, possiamo creare dei piccoli fori sulla superficie. Possiamo bucherellare il barattolo in maniera casuale oppure creare un vero e proprio simbolo, come un cuoricino, una stella o qualche lettera dell’alfabeto. Fatto ciò, inseriamo all’interno una lucina a led o un cero, ed ecco una lanterna per illuminare in maniera romantica e soffusa le nostre serate.

Abbiamo quindi visto alcune idee per le quali non dovremmo mai buttare i barattoli di latta vuoti. In base all’utilizzo che vogliamo fare dei nostri barattoli, ci possiamo sbizzarrire anche per quanto riguarda la decorazione. Li possiamo verniciare con dei colori acrilici oppure rivestire con del tessuto. La scelta dipende molto anche dallo stile che vogliamo ricreare. Per un contesto shabby chic e vintage, ad esempio, si consiglia di tenere la latta così com’è ed impreziosirla con qualche nastrino o decoro fatto con spago o iuta.

