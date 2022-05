Giugno è il mese che dà inizio all’estate e per moltissime persone le ferie sono sempre più vicine. Quando scegliamo la meta più adatta a noi, teniamo in considerazione diversi aspetti. Ad esempio, dobbiamo scegliere se restare in Italia o andare all’estero e se andare al mare, in montagna o in una città d’arte. Tuttavia, anche il budget a disposizione è uno dei parametri che contribuiscono a definire la scelta per le nostre vacanze. Molti di noi hanno riscoperto il piacere di restare entro i confini nazionali, complici soprattutto le restrizioni degli ultimi tempi. Per questo motivo, oggi suggeriamo di scegliere come meta un luogo bellissimo che si trova tra Lazio e Campania.

Un luogo dalle infinite bellezze

In provincia di Latina si trova un borgo davvero incantevole. Gaeta sorge ai piedi del Monte Orlando e si affaccia su un golfo dalle acque stupende. Questo luogo attrae moltissimi turisti ogni anno perché qui troveremo un paesaggio da favola e un grande patrimonio artistico. Il suo centro storico, Gaeta Vecchia, è tipicamente medievale: si sviluppa attorno al suo castello ed è ricco di porticati e vicoli suggestivi. Il Castello Angioino Aragonese è il simbolo della città ed è composto da due edifici adiacenti sorti in periodi diversi. La sua posizione strategica lo rende ancora più imponente e si affaccia sul mare regalando una vista magnifica.

Chi vuole andare in vacanza in Italia spendendo poco dovrebbe scegliere questo borgo sul mare con spiagge incontaminate e una grotta suggestiva

A Gaeta possiamo trovare paesaggi naturali magnifici. Qui ci sono ben 10 chilometri di spiagge di sabbia dorata e fine. Vicina al centro storico c’è la spiaggia di Serapo, che è caratteristica per essere chiusa a Sud dal Monte Orlando. Da questa spiaggia possiamo vedere quella che chiamano la “nave di Serapo”, ovvero uno scoglio dalla forma allungata particolarmente caratteristico. Qui il mare è cristallino e pulito e proprio per questo è una spiaggia molto apprezzata e frequentata. Un’altra spiaggia che merita una visita è l’Arenauta, un piccolo angolo di paradiso caratterizzato da fondali sabbiosi e una splendida vegetazione alle spalle.

Infine, chi viene a Gaeta non può perdersi la Grotta del Turco. Si trova proprio accanto alla famosa Montagna Spaccata. Scendendo dal Santuario e percorrendo ben 300 gradini si arriva a questa grotta. La vista mozzafiato ripagherà la fatica, perché questa grotta è un vero spettacolo della natura. Qui rocce, mare dal colore turchese e natura si fondono regalandoci un paesaggio stupendo e molto suggestivo.

Una meta accessibile

Viaggiare senza spendere una fortuna è possibile. Infatti, chi vuole andare in vacanza in Italia risparmiando può farlo scegliendo Gaeta. Prenotando adesso possiamo trovare strutture a partire da 70 euro per notte. Nel mese di agosto i prezzi salgono un po’, ma comparando le offerte potremo soggiornare in hotel ed appartamenti partendo circa da 90 euro.

Approfondimento

