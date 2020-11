Questa dolce è indicato per la colazione, ma anche per una pausa golosa e morbida. Soffice da sciogliersi in bocca, la ciambella si presenterà alta e profumata, insomma una vera delizia. Il retrogusto finale del cioccolato fondente regalerà, infine, una piacevolezza che verrà apprezzata proprio da tutti.

Dunque, presentiamo la ciambella della nonna con gocce di cioccolato: si prepara in 10 minuti e sarà come tornare dolcemente indietro nel tempo.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Ingredienti

Ecco, dunque, di seguito, gli ingredienti occorrenti per preparare la ciambella con gocce di cioccolato:

a) 400 gr di farina 00 + un cucchiaio per le gocce di cioccolato;

b) 180 gr di zucchero;

c) 140 ml di latte;

d) 140 ml di olio di semi;

e) cinque uova;

f) 150 gr di gocce di cioccolato;

g) una bacca di vaniglia;

h) una bustina di lievito per dolci;

i) un pizzico di sale;

l) un cucchiaio di zucchero a velo e 1/2 cucchiaino di cannella.

Prepariamo la ciambella in 10 minuti

Per prima cosa, setacciamo la farina. Usiamone un cucchiaio, per infarinare le gocce di cioccolato.

Ora prendiamo una ciotola e, con l’ausilio della frusta elettrica, montiamo a neve gli albumi.

In un’altra ciotola, invece, montiamo i tuorli con lo zucchero, fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungiamo, a filo, il latte e l’olio. Infine i semi di vaniglia prelevati dalla bacca, con l’aiuto di un coltello.

Incorporiamo lentamente, un cucchiaio alla volta, la farina setacciata e, al termine, aggiungiamo le gocce di cioccolato infarinate. Infine, uniamo il sale ed il lievito.

A questo punto, aggiungiamo gli albumi montati a neve, lentamente per non sgonfiarli, poco alla volta e sempre dal basso verso l’alto.

Pronti per la cottura

Imburriamo e infariniamo uno stampo per ciambella. Versiamo il composto e inforniamo a 180°, per circa trentacinque minuti. Regoliamoci sempre, per il tempo di cottura, in base alla doratura in superficie e la cottura interna, aiutandoci con uno stecchino.

Intanto, in un piatto, mescoliamo bene lo zucchero a velo e la cannella.

Quando la ciambella sarà pronta, sforniamola e facciamola raffreddare. Infine, se di nostro gradimento, finiamo con una spolverata di zucchero a velo e cannella.

Nulla da eccepire, la ciambella della nonna con gocce di cioccolato si prepara in 10 minuti e sarà come tornare dolcemente indietro nel tempo.

Il nostro ultimo consiglio è di consumarla a colazione, magari con una bevanda calda, o fredda, se si preferisce. Potremmo optare per un latte con orzo, oppure una tisana. Se si è intolleranti al lattosio, potremmo gustare la fettina di ciambella con un bicchiere di latte di soia. Infine, si potrebbe optare per una spremuta di arance o un centrifugato di frutta e verdura.

In quest’altro articolo, invece, illustriamo la ricetta della torta di mele alternativa, con scrigno di pasta frolla e cuore di ricotta.