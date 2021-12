Oggi la Redazione di ProiezionidiBorsa propone la ricetta di una torta davvero speciale per gusto e consistenza. Per certi versi assomiglia ad un soufflé. Si tratta invece della cotton cake, detta anche cheesecake giapponese.

In questa sede la proporremo in una versione particolare, ossia al gusto di caffè e arancia. Avremo, infatti, una proporzione tra gli ingredienti tale da garantire quella particolare impalpabilità delicata e non stucchevole.

Passiamo all’opera, dunque, anticipando che questa torta sofficissima si scioglie in bocca e ha già conquistato tutti da Tokio a New York.

Vediamo cosa occorre per preparare questa torta che si scioglie in bocca

Ingredienti:

270 gr di formaggio spalmabile;

150 gr di panna acida;

120 gr di zucchero;

75 gr di farina 00;

60 gr di burro (ne servono 175, invece, per questa torta che tanto amano a Milano);

6 uova;

1 tazzina di caffè;

buccia di grattugiata di 1 arancia bio;

1 baccello di vaniglia;

un pizzico di sale;

zucchero a velo q.b.

Incredibile: questo dolce ha già conquistato tutti da Tokio a New York

Preriscaldiamo innanzitutto il forno a 180°. Portiamo a temperatura ambiente le uova e il burro, poi setacciamo la farina. Foderiamo con carta forno una tortiera con apertura laterale a cerniera, dal diametro massimo di 22 cm e alta non più di 8 cm. A seguire prepariamo un’altra tortiera o teglia più grande che servirà per la cottura della torta.

A bagnomaria riduciamo in composto liscio il formaggio spalmabile. Poi lavoriamo con la frusta elettrica il burro con la panna acida e aggiungiamo i semi di vaniglia prelevati dalla bacca, la scorza di arancia e il sale.

In una ciotola a parte lavoriamo i tuorli di uova con 50 gr di zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. A parte, montiamo a neve ben ferma gli albumi con i 100 gr restanti di zucchero.

A questo punto, inglobiamo nel composto di tuorli e zucchero il caffè, poi lentamente un cucchiaio alla volta, la farina setacciata. Procediamo aggiungendo il burro lavorato con la panna acida e il composto di formaggio spalmabile sciolto a bagnomaria.

Infine inglobiamo, con l’aiuto di una spatola, gli albumi montati a neve. Procediamo sempre con lo stesso movimento dall’alto verso il basso, molto lentamente e stando attenti a non smontare il tutto.

Questa torta sofficissima si scioglie in bocca e ha già conquistato tutti da Tokio a New York

Adesso trasferiamo il composto nella tortiera foderata e inseriamo quest’ultima nella tortiera più grande. Versiamo in questa acqua calda fino a ricoprire circa 3-4 cm della tortiera in cui risiede il composto della torta.

Cuociamo in forno per circa 50 minuti, fino a quando la torta non sarà gonfia e dorata in superficie. A cottura ultimata apriamo lo sportello del forno dopo circa 20 minuti e lasciamo raffreddare la torta per 3 ore, sempre nel forno.

A seguire preleviamo la tortiera che contiene il dolce dalla teglia che contiene l’acqua e la faremo riposare per altre 2 ore a temperatura ambiente. Trascorso questo tempo togliamo la cerniera e trasferiamo la torta su un piatto da portata. Infine spolverizziamo con zucchero a velo e serviamo il dolce una volta che siano trascorse altre 2 ore.

