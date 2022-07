La verza è uno degli ortaggi più consumati. Ha un sapore molto particolare ma si adatta per la preparazione di diversi piatti. È un alimento ricco di vitamine, quali vitamina A, B6, C e K. Non possono mancare anche i sali minerali come potassio e magnesio. Il suo consumo, in maniera adeguata, sembrerebbe correlato alla prevenzione e riduzione di malattie. Ad esempio si potrebbe ridurre il rischio di malattie croniche o cardiovascolari. In alcuni casi anche forme tumorali. Tutto questo perché la verza è un ottimo alimento ricco di principi nutritivi che fanno bene per la nostra salute.

Abbiamo detto essere un ortaggio molto versatile. Si possono creare davvero tante ricette gustose con questo alimento. Adesso ne vedremo una, ovvero gli involtini di verza con poche calorie e grassi.

L’idea per un secondo piatto sfizioso e veloce con carne macinata e verza

È una ricetta molto semplice. Adatta anche a chi non piace stare dietro ai fornelli. Ciò che ci servirà sono:

10 foglie di verza;

400 g di carne macinata;

500 g di patate;

formaggio spalmabile light (o sottiletta);

2 spicchi d’aglio;

3 cucchiai di olio EVO;

sale e pepe.

Il primo passaggio è andare a pulire la verza. Laviamo per bene ogni singola foglia e le andiamo a cucinare a vapore. Ci vorranno circa 10 minuti, fino a quando non si saranno ammorbidite. Nel frattempo dobbiamo bollire le patate. Una volta che si sono cotte le lasciamo un po’ raffreddare e passiamo alla cottura della carne macinata.

Mettiamo in padella un po’ di olio e l’aglio e lo lasciamo cucinare. Nel frattempo anche le foglie di verza si saranno cucinate e le possiamo togliere dai fornelli. Quando le patate e la carne saranno pronti, andiamo a schiacciare le patate e le uniamo al macinato. Aggiungiamo il sale e il pepe. A questo punto possiamo andare a farcire i nostri involtini di verza.

Formiamo i nostri involtini

Prendiamo una foglia e mettiamo come base un po’ di formaggio spalmabile light o sottiletta light (a scelta), dopodiché aggiungiamo con un cucchiaio la poltiglia di patate e carne. Arrotoliamo e con uno stuzzicadenti di legno o acciaio andando a chiudere bene gli involtini su più punti. Ripetiamo lo stesso procedimento con le altre 9 foglie. Una volta che sono pronti, andiamo ad aggiungere un po’ di olio su una teglia da forno e li inforniamo a 180 gradi per circa 25 minuti azionando il grill per gli ultimi minuti di cottura. Ecco l’idea per un secondo piatto sfizioso e veloce con un ortaggio ottimo per la nostra salute.

Lettura consigliata

Scopriamo come cucinare i crauti crudi alla tedesca e le loro proprietà